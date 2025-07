El Pi, en contra del traçat del tren sa Pobla-Alcúdia: «Es tracta d’un projecte turístic, no pensat per als poblers»

El Pi – Proposta per les Illes a sa Pobla presentarà al ple del mes d’agost una moció en contra del traçat previst del tren entre sa Pobla i Alcúdia. La formació també registrarà al·legacions formals al projecte exposat pel Govern, que considera «totalment desconnectat de les necessitats del municipi».

Segons Joan Pérez, portaveu d’El Pi a sa Pobla, «des del primer segon vam tenir clar que no comptaven amb nosaltres. No se’ns ha consultat res, no s’han valorat alternatives, i ara ens diuen que simplement fem al·legacions. Això no és ni diàleg ni respecte institucional».

El Pi remarca que sí creu en el transport públic, però no en aquest projecte concret. «No podem avalar un model que destrossa territori valuós del nostre poble i que no respon a cap planificació consensuada. Mentre a Alcúdia s’han fet reunions, estudis i ajustos, a sa Pobla només se’ns ha ignorat», ha criticat Pérez.

El partit considera que, mentre no es repensi el projecte, cal apostar decididament per millorar les freqüències i l’eficiència del servei d’autobús. «El propi informe del tren admet que la demanda serà estacional. Això demostra que el bus és la millor opció per a adaptar l’oferta a la realitat. És flexible, ràpid i molt més coherent econòmicament i territorialment», ha remarcat.

El Pi també ha criticat durament el component propagandístic de la presentació del projecte per part del Govern. El passat 28 de maig, la presidenta Marga Prohens, des de l’estació marítima d’Alcúdia i davant imatges de la badia, va deixar clar que l’objectiu era «unir la badia de Palma amb la badia d’Alcúdia i el port de Ciutadella». Per a El Pi, això confirma que es tracta d’un projecte turístic, no pensat per als poblers.

«Aquest tren no està pensat per a nosaltres ni per a millorar la vida dels nostres veïnats. És un projecte dissenyat des dels despatxos pera connectar ports turístics. I davant això, sa Pobla no pot callar. Farem sentir la nostra veu, amb mocions, amb al·legacions i amb tota la força institucional que tenim», ha conclòs Joan Pérez.