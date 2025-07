Els càrrecs de MÉS no participen en l’acte de la Serra de Tramuntana per a «no blanquejar el cinisme del PP»

Els càrrecs de Més per Mallorca han decidit no assistir a l’acte institucional convocat pel Consell de Mallorca per a commemorar el 14è aniversari de la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO. La formació considera que l’acte respon a una estratègia del Partit Popular per a «intentar blanquejar la seva imatge, mentre al mateix temps impulsa iniciatives que posen greument en perill aquest espai natural emblemàtic de Mallorca».

«Denunciam la incoherència i el cinisme del PP, que mentre organitza actes simbòlics per lluir el compromís institucional amb la Serra, promou mesures com l’amnistia urbanística, que obren la porta a la consolidació d’irregularitats i agreugen la pressió sobre un territori ja fortament tensionat. Aquestes polítiques són frontalment contràries als valors que varen fer possible la declaració de la Serra com a Patrimoni Mundial, i posen en risc el seu futur i el seu reconeixement internacional», han explicat. Per això, «per coherència amb el nostre compromís amb la defensa del territori i la sostenibilitat», MÉS no vol formar part d’un acte que «només serveix per a rentar la cara a qui fa passes enrere en la protecció del nostre patrimoni natural i cultural».