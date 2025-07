PP-Vox, en contra de crear una línia d’ajuda humanitària per a Gaza

El Partit Popular i Vox han votat en contra, aquest dimecres, 2 de juliol, de l’esmena de Més per Mallorca a la llei de pressupostos de 2025 per a incorporar 200.000 euros al Pla operatiu de Cooperació del Govern d’una línia d’ajuda humanitària a Gaza.

«El poble de Palestina pateix un genocidi i règim d’apartheid per part de l’Estat d’Israel i es fa més imprescindible que mai crear ajuda humanitària a la zona», ha explicat la diputada de MÉS, Marta Carrió, qui ha lamentat que PP i Vox s'hi posicionin en contra.

Davant la lluita diària per a trobar aliments i aigua a causa del bloqueig israelià de tot accés comercial i humanitari per a la gent de Gaza, és urgent que arribin recursos per a la població de Gaza. Així ho ha denunciat en reiterades ocasions l'ONU, qui remarca que «l'ajuda humanitària s'està convertint en una arma al servei d'objectius polítics i militars».

A més, remarquen que un de cada cinc habitants de Gaza s'enfronta a la inanició, segons els experts en seguretat alimentària. En línies similars, el Programa Mundial d'Aliments (PMA) va advertir que les condicions sobre el terreny són «terribles» i posen en perill més de dos milions de vides.