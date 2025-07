Més exigeix canvis en el projecte del tren sa Pobla - Alcúdia

Més per sa Pobla anuncia que presentarà una bateria d’al·legacions per modificar el projecte en fase d’exposició | Foto: MÉS PER SA POBLA

Des de l’anunci per part del Govern de Prohens el passat 28 de maig, Més per Mallorca treballa amb l’agrupació local per presentar una bateria d’al·legacions per modificar el projecte del tren sa Pobla - Alcúdia. Més per sa Pobla, partit que recull al programa electoral de les eleccions 2023 la reivindicació històrica d’allargar el tren fins a Alcúdia, manté una postura crítica pel que fa a les «formes en què el Govern ha comunicat, negociat i presentat el projecte a la ciutadania, deixant al marge els interessos de sa Pobla», ha manifestat l’agrupació sobiranista. En aquest sentit, el partit municipal ha configurat un grup de feina per fer propostes «reals, factibles i de millora» al projecte actual.