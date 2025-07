El PP-Vox voten en contra de duplicar l’Impost Turístic i a favor de recuperar les dietes per assistència a reunions

El Partit Popular i Vox han votat en contra de duplicar l’Impost Turístic com havia proposat Més per Mallorca mitjançant esmenes a la llei de pressupostos de 2025. A més, PP i Vox també han rebutjat l’esmena del partit per a eliminar les dietes als membres del Govern i els seus alts càrrecs per assistència a reunions, així com les esmenes de MÉS per a la creació de la garantia d’habitatge social.

«El PP diu voler ‘contenir el turisme’ però ni tan sols són capaços de duplicar l’Impost Turístic», ha lamentat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS, Lluís Apesteguia, durant la seva intervenció a la comissió d’Hisenda i Pressupostos del Parlament d’aquest dimarts.

En concret, la formació plantejava 8 euros per dia d’estada o fracció per als hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de cinc estrelles, cinc estrelles gran luxe i quatre estrelles superior; 6 euros per als hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments de quatre estrelles i tres estrelles superior; 4 euros per als hotels, hotels de ciutat i hotels apartaments d’una, dues i tres estrelles, hotels rurals, agroturismes, hostatgeries i allotjaments de turisme d’interior; i 2 euros per als hostals residència, pensions, posades i cases d’hostes, campaments de turisme o càmpings, albergs i refugis i altres establiments o habitatges de caràcter turístic.

Pel que fa als creuers, MÉS proposava 6 euros per dia d’estada o fracció i, en relació amb els apartaments, la formació proposava 8 euros per als apartaments turístics de quatre claus i quatre claus superior, 6 euros per als apartaments turístics de tres claus superior i 4 euros per als apartaments turístics d’una, dues i tres claus. Així, també plantejaven 8 euros per als establiments d’allotjament no residencials d’empreses turisticoresidencials, 4 euros per als habitatges turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització d’estades turístiques i habitatges objecte de comercialització turística.

A més, el partit també havia proposat eliminar les dietes als membres del Govern i els seus alts càrrecs per assistència a reunions dels òrgans de direcció dels ens del sector públic instrumental, unes dietes que havien estat eliminades mitjançant la llei de pressupostos de 2024 amb els vots de Més per Mallorca, Més per Menorca, Unides Podem, PSIB-PSOE i Vox, i que ara el PP pretenia recuperar mitjançant la llei de pressupostos de 2025. Tanmateix, com en el cas de les esmenes relatives a duplicar l’Impost Turístic, PP i Vox han votat en contra de l’esmena de Més per Mallorca per a eliminar les dietes.

D’altra banda, amb l’objectiu d’assegurar el dret a l’habitatge MÉS també va presentar esmenes a la llei de pressupostos de 2025 relatives a la creació de la garantia d’habitatge social com a prestació amb caràcter finalista. Un dret de totes les persones que compleixin amb els requisits per a l’accés a l’habitatge protegit que, per manca de disponibilitat d’aquests, es trobin en situació de llista d’espera per accedir-hi.

Així, la proposta plantejava que, en aquests casos, les administracions assegurin una prestació econòmica equivalent a la diferència entre l’import del lloguer que satisfà el nucli familiar i el 30 % de la renda familiar. Tanmateix, les esmenes de MÉS relatives a la garantia d’habitatge social han estat rebutjades amb els vots de PP i Vox.