MÉS demana la compareixença urgent de la consellera d’Afers Socials per la situació insostenible d’Es Pinaret

Més per Mallorca reclama la compareixença urgent de la consellera d’Afers Socials i Famílies, Catalina Cirer, per la situació insostenible d’Es Pinaret de la qual se n’han fet ressò aquests dies diferents mitjans de comunicació. El partit critica que el Govern no estigui cobrint les baixes mèdiques, la situació generalitzada de manca de treballadors, la sobrecàrrega de feina, l’incompliment de les promeses de millores salarials i el deteriorament del centre i de l’atenció dels menors. A més, i pel que fa a l’abonament del complement de perillositat que reivindiquen els treballadors, la formació explica que el Govern no ha previst aquesta partida a la llei de pressupostos de 2025 i que hi ha registrat una esmena per reclamar-lo.

«Es Pinaret viu una situació insostenible per la manca de voluntat del Govern de cobrir les baixes mèdiques, contractar més personal i acabar amb la sobrecàrrega de feina», ha denunciat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió. A més, la diputada ha criticat que l’executiu de Prohens hagi incomplert les promeses de millores salarials. «Tot això es tradueix en unes pèssimes condicions laborals i en un deteriorament generalitzat del centre i de l’atenció de les necessitats dels menors que hi són. El Govern ha de recordar que es tracta d’un servei essencial i que no pot no cobrir les baixes», ha exigit Carrió.