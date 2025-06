Les forces progressistes denuncien l’acord il·legal al qual ha arribat Emaya amb un treballador acusat d'assetjament contra els seus companys

PSOE Palma, Més per Palma i Unides Podem denuncien l’acord al qual ha arribat Emaya amb un treballador acusat d'assetjament contra els seus companys. Els grups d’esquerres de l’Ajuntament denuncien la decisió de l’equip de govern de pagar 225.000 euros a un treballador que té interposats i pendents de resoldre diversos casos d’assetjament laboral que afecten una dotzena de treballadors de l’empresa municipal, alguns dels quals estan de baixa per aquest motiu. A més, l’acord no ha passat pel Consell d’Administració. Per tot això, els grups municipals exigeixen que es donin explicacions immediates davant una decisió que consideren il·legal i que s’ha fet de forma «clandestina i amagada». Els tres partits es demanen, també, si aquest és el preu que el Partit Popular ha hagut de pagar a Vox pel seu suport.

El portaveu del PSOE Palma, Xisco Ducrós; la portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, i la portaveu d’Unides Podem, Lucía Muñoz, han comparegut davant els mitjans per a mostrar el seu rebuig a la decisió que ha pres el batle Martínez. Els tres portaveus han afirmat que a Emaya estan tornant les pràctiques que es donaven fa deu anys, «quan es regia un sistema clientelar on eren els partits polítics els qui decidien qui feia feina a l’empresa i quines eren les que s’indemnitzaven». Unes pràctiques que els tres partits consideren corruptes. «Ara, es torna a mercadejar amb els drets dels treballadors i les treballadores i amb els interessos públics», han afirmat. Durant el passat mandat, es va acomiadar dos treballadors i líders sindicals propers a Vox en base a les nombroses denúncies presentades per treballadors d’Emaya, que afirmaven que els coaccionaven i els amenaçaven amb perdre els seus llocs de feina. Es varen obrir dues causes, una laboral i una penal. Un jutge va declarar anul·lar l’acomiadament de la causa laboral i Emaya va interposar un recurs contra la decisió. Fins ara, el regidor de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats i Innovació i president d’Emaya, Llorenç Bauzá, havia afirmat que s’esperaria a tenir la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears abans de prendre una decisió. Ara, ha canviat d’opinió i ho ha fet a dies de l’inici de la vista del cas penal per assetjament i sense esperar a la resolució del TSJIB del recurs laboral interposat per Emaya. Els grups progressistes demanen que l’empresa municipal no es retiri de les causes penals obertes, i mantengui la defensa dels treballadors d'Emaya afectats.