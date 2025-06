El Pi rebutja la proposta del PP de relegar el català a un simple mèrit i defensa que sigui un requisit indispensable per a garantir els drets lingüístics

Davant la proposta del Partit Popular de convertir el coneixement del català en un mèrit i no en un requisit per accedir a la funció pública, El Pi – Proposta per les Illes denuncia «un atac directe a la llengua pròpia de les Illes Balears i a la igualtat de drets dels ciutadans».

Joan Miralles, coordinador general d’El Pi, ha estat contundent: «El PP considera que la nostra llengua és un trava. Aquesta afirmació, a més de ser ofensiva, és absolutament irresponsable i reflecteix un menyspreu cap a la realitat sociolingüística de les Balears».

Miralles ha remarcat que garantir el coneixement del català per a accedir a la funció pública no és cap privilegi, sinó una condició bàsica per a garantir els drets dels ciutadans a ser atesos en la seva llengua: «Parlar català a l’administració no és una opció, és un dret. Si permetem que el coneixement del català sigui només un mèrit, estarem promovent una administració pública que ignora i margina la nostra llengua».

Des d’El Pi s’alerta que eliminar l’obligatorietat del català afavoreix un retrocés en la normalització lingüística i genera una situació de desigualtat real entre ciutadans: «Una societat que no defensa la seva llengua està condemnant la seva cultura. El PP diu defensar el bilingüisme cordial, però a l’hora de la veritat només impulsa mesures que debiliten el català».

Finalment, El Pi insisteix en la necessitat de mantenir el català com a requisit per a accedir a qualsevol plaça pública a les Illes Balears, i aposta per oferir formació a aquells professionals que el necessitin acreditar: «El compromís amb la nostra llengua ha de ser ferm i sense ambigüitats. El Pi sempre defensarà la plena normalització del català a tots els àmbits, i molt especialment a les institucions públiques».