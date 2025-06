Més per Palma torna a exigir la recuperació de la casa d’Emili Darder: «La ciutat li deu memòria, dignitat i futur»

Amb motiu del 125è aniversari del naixement d’Emili Darder, batle republicà de Palma afusellat pel franquisme, aquest divendres, 20 de juny, Més per Palma reclama, una vegada més, la recuperació pública de la seva casa natal, situada al carrer Antoni Planas i Franch, com a espai destinat a la recuperació de la memòria democràtica, i a la promoció de l’educació, de la cultura, de la justícia social, de la salut pública i de la defensa de la pau i la democràcia. En definitiva, de la dignitat col·lectiva.

Malgrat ser un espai carregat de simbolisme, l’immoble continua en mans del Ministeri espanyol de Defensa. L’immoble no té cap ús ciutadà, ni hi ha cap reconeixement institucional digne de la figura de Darder. Aquesta situació, segons la formació, és «una mostra flagrant de com l’herència del franquisme condiciona encara el nostre present».

La portaveu de Més per Palma, Neus Truyol, ha declarat que «és intolerable que la casa on va néixer Emili Darder continuï sota control militar. No estam parlant només de patrimoni físic, sinó d’un símbol de la dignitat democràtica d’aquesta ciutat. Palma li deu un espai de memòria i de reflexió, no l’oblit institucional disfressat de burocràcia. La ciutat ha de recuperar aquest espai i posar-lo al servei del poble».

L’immoble, situat al carrer Antoni Planas i Franch, va ser senyalitzat el 2013 amb una placa commemorativa, però el procés de cessió de la casa a la ciutat no ha avançat. Des del Congrés dels Diputats, el diputat de MÉS Vicenç Vidal ha registrat diferents preguntes adreçades al Govern espanyol per a reclamar l’adopció de mesures concretes per a retornar-la al municipi.

Vidal també ha demanat al Govern de l’Estat si preveu col·laborar amb l’Ajuntament per a convertir-la en un centre de memòria i de pau, tal com correspondria a la seva importància històrica i simbòlica. «És escandalós que, gairebé 50 anys després del final de la dictadura, la casa d’un batle assassinat pel franquisme continuï en mans del Ministeri de Defensa. És un exemple clar de com l’Estat encara arrossega inèrcies autoritàries. La casa d’Emili Darder ha de ser de Palma i per a la seva gent. I ho continuarem exigint al Congrés i allà on calgui», ha afirmat Vicenç Vidal.

Més per Palma insta l’Ajuntament i al Govern de l’Estat a activar la recuperació de l’immoble i a destinar-lo a la creació d’un Centre de Memòria i de Pau. Aquest seria, afirma l’organització, «el millor homenatge possible a un dels batles més estimat -i el més maltractat de la història de Palma-, en l’any del seu 125è aniversari».