Denuncien el desplegament policial a la protesta contra la massificació i que s'identificàs manifestants

La plataforma 'Menys turisme, més vida', convocant de la manifestació d'aquest diumenge per una vida digna i contra la massificació turística, ha criticat el desplegament policial davant d'immobiliàries i terrasses que va acabar amb la identificació d'almenys dos manifestants al passeig del Born al final de la marxa.

«Donam suport a la gent que va mostrar la seva indignació amb protestes pacífiques que es volen criminalitzar. No deixarem de mobilitzar-nos i davant de qualsevol forma de repressió respondrem col·lectivament. Això no és violència», han assenyalat en un comunicat.

Des de la plataforma han assegurat que el que va succeir a les terrasses només és una mostra de la «desesperació» de la ciutadania i que, en realitat, violència és «haver de viure en caravanes i infrahabitatges, les càrregues de treball a l'hostaleria, la manca de personal sanitari, d'educació i altres serveis públics, haver de destinar el 87 per cent del sou a l'habitatge, que els joves no es puguin emancipar, que la gent gran hagi de viure al carrer, que les Balears siguin la comunitat amb més agressions sexuals, baralles constants de turistes gats, els insults que reben els veïns si es queixen dels turistes, la contaminació i els residus dels megacreuers, la desaparició del petit comerç, la ciutat dissenyada per a turistes, o cartells només en alemany o anglès i no en català».

La plataforma 'Menys turisme, més vida' ha qualificat la marxa com un triomf de la ciutadania que defensa els seus drets davant la turistificació global i que diu «prou» a un model que «expulsa, precaritza i condemna».

Els convocants han acusat el Govern, alhora, d'«optar per ignorar-los» dient que «no representen res», quan ja han començat campanyes de «blanquejament» i de «simular que es treballa en la contenció». També han acusat l'Executiu autonòmic de continuar apostant pel turisme com a únic motor econòmic sense acceptar la diversificació i el decreixement.