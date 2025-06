Més per Menorca critica que el PP financi el transport de joves mallorquins a Sant Joan mentre nega ajudes per a les excursions escolars a Menorca

Els menorquinistes consideren que aquesta decisió del Govern contribueix a massificar les festes de Sant Joan i denuncien que aquest any ha retirat la seva aportació per a la campanya de conscienciació | Foto: Tolo Mercadal

Des de Més per Menorca mostren la seva sorpresa i indignació davant l’anunci del Govern que oferirà un servei d’autobús gratuït per als joves de Mallorca que hagin de traslladar-se fins a l’estació marítima d’Alcúdia per agafar el vaixell i assistir a les festes de Sant Joan. Consideren que aquesta mesura facilita la saturació de la festa, ja que ara es finançarà amb doblers públics l’arribada massiva de joves a Ciutadella i, en canvi, tal com denuncien, el Govern Prohens ha retirat la seva col·laboració amb la campanya de prevenció i conscienciació que promou l'ajuntament.