MÉS rebutja la legalització del camp de polo de Campos i denuncia els interessos ocults del PP per protegir un negoci privat

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha alertat que la legalització del camp de polo de Campos «no respon a cap interès públic ni a cap planificació territorial o econòmica racional, sinó a la voluntat d’alimentar un model que provoca tensió sobre el territori, pressió sobre els recursos naturals i beneficia interessos ocults que desconeixem».

Segons Alzamora «aquest projecte simbolitza la Mallorca que no volem: un territori submís als doblers i on l’economia gira entorn dels privilegis d’uns pocs». Segons el portaveu «no només estam davant unes instal·lacions que mai no haurien d’haver-se autoritzat, sinó que, a més, s’han ampliat de forma progressiva i al marge de la legalitat, amb la complicitat de les institucions que miraven cap a una altra banda».

Ara amb la legalització aprovada pel PP, ha remarcat Alzamora, «es pretén donar carta blanca a anys d’irregularitats urbanístiques i convertir en permanent el que sempre ha estat una anomalia jurídica i territorial. Aquesta maniobra no és innocent, és connivència amb determinats interessos que volen convertir Mallorca en un parc d’oci per a les elits», ha afegit el portaveu de MÉS a la institució insular.

Una denúncia reiterada al llarg dels anys

Alzamora ha recordat que la formació fa anys que denuncia la il·legalitat de les instal·lacions del camp de polo de Campos. Encara més, l’estiu passat MÉS va alertar de l'ampliació de les instal·lacions i la represa de competicions tot i disposar d’una ordre de clausura. «És gravíssim que el PP només es preocupi per fomentar una Mallorca desigual i injusta defensant i consolidant polítiques urbanístiques a la carta». En aquest sentit, ha reiterat el seu rebuig rotund a la legalització del camp de polo. «El Partit Popular, una vegada més, ha actuat com a braç executor d'interessos privats fomentant l'especulació amb el sòl rústic».

Finalment, Alzamora ha reiterat el compromís de MÉS amb «un model territorial basat en la sostenibilitat i allunyat de l’arbitrarietat i el tracte de favor que el PP fa servir per donar cobertura legal a projectes com aquest». «Tot plegat és un despropòsit que, a més, envaeix les competències pròpies del Consell de Mallorca amb el silenci còmplice de Llorenç Galmés», ha conclòs.