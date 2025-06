Arruixada ciutadana contra Marga Prohens

La bauzanització de la cap del Govern, Marga Prohens, amb el seu pacte amb Vox l'allunya de la societat civil organitzada, de les seves bases a la Part Forana i d'alguns líders locals que ja comencen a deixar-se estimar pel nou projecte impulsat per persones de l'entorn d'El Pi.

L'arruixada contra Prohens arriba des d'espais ben diferents. L'Obra Cultural Balear, més forta i arrelada que mai, està preparada. Els docents es reorganitzen i preparen mobilitzacions.

Tots els sindicats. Tots des dels més propers al PP als més allunyats s'han pronunciat clarament i sense embuts: el pacte PP-Vox condueix a la conflictivitat i aquest no és l'escenari propici per afrontar els reptes importants que té l'ensenyament a les Balears.

Les entitats de defensa i protecció de la Memòria Democràtica estan indignades amb la traïció de Prohens al consens que s'havia signat la passada legislatura, on el PP havia introduït més d'una vuitantena d'esmenes a la llei de Memòria Democràtica.

Tot el Tercer Sector de les Balears està horroritzat i dolgut davant les concessions del PP als neofeixistes.

Encara més significatiu i dur per a Prohens: la delegació balear de la Xarxa Europea contra la Pobresa (EAPN, per les seves sigles en anglès) ha decidit abandonar els pactes per la inclusió social signats a inici de legislatura amb el Parlament, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma perquè consideren que el pacte signat entre PP i Vox és «xenòfob». Cal recordar que entre la vintena d'entitats que formen a xarxa hi ha la Creu Roja, Càritas, Projecte Home, Fundació Deixalles...

Prohens podia triar entre la moderació i centrar el debat en la gestió econòmica o assumir com a propi el programa extremista de Vox. Ha triat la segona opció i tal i com ja la varen advertir els veterans de la seva formació política hi haurà arruixada ciutadana.