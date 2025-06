Aprovada la llei de macrogranges amb les esmenes per a suprimir el català a la sanitat i legalitzar els camps de polo

El Parlament ha aprovat el projecte de llei de macrogranges, que prohibeix les explotacions avícoles de més de 160.000 gallines, incloent diverses esmenes de Vox que no hi tenen res a veure com suprimir el requisit del català a la sanitat pública o legalitzar camps de polo com el de Campos.

La normativa, que va ser aprovada com a decret llei el gener passat, finalment ha tirat endavant amb els vots favorables del PP, dels diputats no adscrits i de Llorenç Córdoba (28), l'abstenció de Vox (5) i l'oposició de l'esquerra (25). En un primer moment, el text havia estat consensuat entre el el Govern i Més per Mallorca, però la inclusió d'algunes de les modificacions proposades per l'extrema dreta ha fet que MÉS hagi canviat de parer. El projecte de llei, tal com reflectia el dictamen que va sortir de la Comissió d'Economia, prohibeix les macrogranges avícoles de més de 160.000 gallines ponedores i estableix altres límits relatius a la mida d'aquests projectes en funció de la proximitat amb els nuclis urbans. La necessitat de regular aquestes explotacions de grans dimensions va sorgir després que una empresa projectàs una macrogranja avícola a escassa distància de Sineu en què es preveia criar 750.000 gallines i tractar els productes de 220.000 més procedents d'altres granges.