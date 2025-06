El batle rebutja rebaixar els preus dels lloguers i aplicar mesures «antisaturació» per incrementar el nombre d’habitatges a Palma

El batle, Jaime Martínez, ha rebutjat avui, dimarts 10 de juny, la rebaixa dels preus dels lloguers a Palma i mesures «antisaturació» destinades a incrementar els habitatges per a la gent que viu a Palma. Així, el PP i VOX han votat en contra de la proposta de resolució del PSOE Palma perquè l’Ajuntament demanés al Govern la declaració de Palma com a zona tensionada per poder limitar els preus del lloguer.

A més, també han tombat la prohibició del lloguer vacacional i la supressió de totes les places turístiques actuals per poder recuperar els habitatges per a la ciutadania de Palma. Tant PP com VOX han votat en contra, també, de propostes com la millora de la mobilitat, que incloïa iniciatives com que hi hagi busos les 24 hores els set dies de la setmana. Els socialistes han aconseguit que s’aprovessin propostes per combatre la solitud no desitjada i l’emergència climàtica, a més de reforçar el servei de neteja i impulsar la participació efectiva de la ciutadania.

El PSOE no ha votat les proposicions del PP després que el batle canviés les normes de joc i decidís, per beneficiar al seu partit, incloure en l'ordre del dia del Debat propostes de resolució dels conservadors que s’han registrat fora de l’hora màxima prevista i acordada. Sí que s’ha votat l’única que s’havia registrat en hora.