Apesteguia afirma: «El PP assegura tenir línies vermelles, però les mou segons els interessos de cada moment»

El coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticat que «el pacte de la vergonya a què ha volgut arribar el Govern de Prohens el país només en traurà claudicar davant l’odi». Durant el debat de les esmenes a la totalitat a l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2025, el portaveu ecosobiranista ha defensat l’esmena presentada per MÉS per Mallorca «per dignitat» i ha retret al partit conservador que «faltin a la paraula donada quan van arribar a un acord amb els partits de l’oposició el desembre de 2024, moment en el qual ens van venir a cercar per arreglar el desastre que havia provocat la votació per error a les esmenes de VOX als pressupostos».

«Del pacte de la vergonya a què ha volgut arribar el Govern de Prohens el país només en traurà claudicar davant qui qüestiona el canvi climàtic, davant qui va en contra de la memòria democràtica, davant qui nega que les persones tenen drets inherents pel simple fet de ser persones i davant qui odia la llengua pròpia del país, la llengua catalana, i odia Mallorca», ha criticat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca durant el debat i votació de les esmenes a la totalitat a l’avantprojecte de llei de pressupostos de 2025 del ple del Parlament d’aquest dimarts 10 de juny. «Prohens és la presidenta del Govern i també és la màxima responsable de l’Administració pública i la seva responsabilitat és defensar els treballadors públics i els docents», ha conclòs Apesteguia.