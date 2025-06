El PSIB-PSOE de Felanitx assenyala que: «La batlessa, Catalina Soler, impedeix el debat sobre la seva reprovació»

El Grup Municipal Socialista de Felanitx ha denunciat públicament l’actitud «autoritària» de la batlessa Catalina Soler (PP) per no permetre el debat d’una moció de reprovació presentada per via d’urgència en el darrer ple municipal. Els socialistes han anunciat que la tornaran a presentar en el pròxim ple ordinari perquè pugui ser debatuda i votada.

La portaveu socialista, Gracia González, ha criticat durament la negativa de Soler: «una batlessa que es nega a debatre una moció de reprovació per por al que pugui dir l’oposició no només falta al respecte institucional, sinó que demostra una clara debilitat democràtica». González ha afegit que «no pot ser que una batlessa triï què es pot debatre i què no segons la seva conveniència». Segons expliquen des del grup socialista, la moció de reprovació respon a la manca de respostes i actuacions per fer front als continus problemes d’aigües que viu el municipi des de fa sis mesos. Finalment, els socialistes de Felanitx han mostrat el seu compromís amb els veïnats i veïnades de Felanitx defensant amb una política municipal basada en el respecte, la transparència i el debat obert.