Més per Palma demana declarar la ciutat com a zona tensionada i que el Govern reclami la cogestió de l'aeroport

Més per Palma ha registrat les seves propostes de resolució per al Debat de l’Estat de la Ciutat 2025, que tenen un objectiu ben clar: «posar les persones i el seu benestar en el centre de les polítiques municipals».

Davant el govern municipal de PP i Vox, la formació fa una crida a «recuperar Palma per a la gent que la viu cada dia». «Davant el caos del PP, oferim solucions reals per a garantir més habitatges socials, millor qualitat de vida, respecte cap als drets humans i serveis públics dignes», ha declarat Neus Truyol, portaveu de la formació.

Més habitatges assequibles i límits clars a la massificació

Més per Palma reclama amb les seves propostes que Palma sigui declarada una ciutat tensionada per a poder limitar els preus dels lloguers i donar una «resposta real» a l’emergència habitacional. També insta al Govern a impulsar la cogestió de l’aeroport per a frenar l’arribada massiva de vols i avançar cap a un model turístic «més sostenible i habitable».

«La ciutat no pot continuar sent una moneda de canvi per als especuladors mentre milers de famílies no poden pagar un lloguer digne», ha denunciat Truyol.

Compromís amb els serveis públics i la llengua

En matèria de serveis, Més per Palma defensa un model educatiu públic, de qualitat i en català, així com una ciutat cohesionada que garanteixi l'accés a serveis bàsics, especialment per als col·lectius més vulnerables.

«Feim aquesta proposta davant el trencament per part del PP i Vox dels consensos en matèria de llengua i educació que hi ha hagut en aquesta terra des del començament de la democràcia. Només utilitzen el català per a crispar. Com ja va passar amb l’anterior intent del PP durant la legislatura de Bauzá, aquesta vegada tampoc no tendran cap èxit», ha recordat Truyol.

Per la pau i contra el genocidi a Gaza

Un altre dels punts que Més per Palma ha presentat és instar l’Ajuntament de Palma a adherir-se al moviment Boicot, Desinversions i Sancions (BDS) mentre no es restableixi la legalitat internacional als territoris ocupats de Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est. La moció també li demana revisar i cancel·lar tots els contractes amb empreses col·laboradores amb el genocidi que Israel executa contra la població palestina de Gaza que prestin serveis a l’Ajuntament.

«No podem tolerar que la institució continuï vinculada a interessos econòmics que participen activament en un genocidi. Palma ha d’estar del costat dels drets humans i de la justícia global», ha afirmat Truyol.