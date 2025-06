Cassolada i crits de «volem el català» i «fora Prohens» a Formentera

José Ramón Bauzá va dictar les primeres normes regressives contra la llengua catalana a finals de l'any 2011. Totd'una l'autoorganització popular va respondre. Primer amb la recollida de 12.000 al·legacions al seu pla d'eliminació del català a la Funció Pública i posteriorment amb iniciatives de tot tipus.

La nit de Sant Antoni de 2012, tot la plaça de l'Ajuntament de Sa Pobla va rebre el seguici de Bauzá amb el crit unànim i ensordidor de «a Sa Pobla, en català!»... Així va començar l'anomenat 'Bauzá Tour', anàs on anàs Bauzá era rebut amb crits, pancartes, llengües de porc... El poble li va fer sentir allò que no volia escoltar: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera estimen la seva llengua.

Ara, els joves de Formentera li han fet saber a Marga Prohens que la lluita continua, que els joves no estan disposats a deixar que s'arraconi la llengua pròpia d'aquesta terra. Alguns l'estimen com a llengua materna, altres com la llengua que els uneix a la terra que ha acollit els seus pares i una majoria estan disposats a mobilitzar-se per defensar-la.

Formentera ha donat el sus al 'Prohens Tour'.