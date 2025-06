Els treballadors d'IB3 convoquen quatre dies de vaga per Sant Joan

Els treballadors d'IB3 faran vaga els dies 22, 23, 24 i 25 de juny, a més de les aturades parcials previstes per a aquest dimarts, 10 de juny, i aquest divendres, 13 de juny. «És molt dolorós haver de convocar una aturada en uns dies tan especials per als ciutadans de les Illes Balears, però no ens queda una altra sortida», han assenyalat.

Segons han explicat, després d'arribar a un acord d'integració el 4 de desembre de 2024 amb l'anterior director general, Albert Salas, ara el Govern i la nova direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears no reconeixen el pacte i volen proposar un nou calendari de negociacions. «Volen tirar als fems la Relació de Llocs de Treball (RLT) que s'havia negociat amb molt d'esforç durant mesos. Una RLT que es va basar en una valoració de llocs de feina que IB3 va encarregar a una empresa externa i que ara el Govern ni reconeix ni valida. Feina de tot un any i sous públics tirats a les escombraries», remarquen.

Els treballadors es mostren «molt decebuts i enfadats, ha estat una negociació molt dura que se suposava que comptava amb el beneplàcit de Funció Pública. Però ara tant Funció Pública com la nova direcció d'IB3 reneguen de tot el que es va fer». A més, expliquen que, després de l'espantada de l'anterior direcció, el nou director general ha cessat la darrera persona que encara quedava de l'anterior equip i que havia negociat amb el comitè. «Ens han mentit, ens han enganyat i han jugat amb el futur de més de 300 famílies. El Govern i en especial la presidenta Marga Prohens i la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Estarellas, han incomplit la seva paraula. Algú ha d'assumir la responsabilitat d'aquest desastre majúscul», han conclòs.

A continuació reproduïm una carta dels treballadors d'IB3 Menorca, en la qual expressen el sacrifici que implica per a ells fer vaga per Sant Joan.

IB3 en vaga per Sant Joan

«Les festes de Sant Joan són una de les coses que donen sentit a la nostra feina. Que les persones que són lluny o que per algun motiu no poden ser enmig del carrer puguin gaudir dels cavalls, l'alegria i l'emoció. Explicar la festa amb una veu pròpia, amb la llengua pròpia i des de dins perquè aquells que no coneguin les nostres tradicions aprenguin a estimar-les. En dies com aquests, la nostra feina és dura, però preciosa.

Enguany, però, els treballadors d'IB3 farem vaga per Sant Joan. Ha estat una de les decisions més doloroses que hem pres en els 20 anys d'història de la radiotelevisió de les illes. Ho feim, perquè creim que defensar el servei públic de ràdio i televisió és també defensar la dignitat dels seus treballadors. Perquè fa dos anys que lluitam pels nostres drets laborals i no ens han deixat altre recurs que la vaga.

Lamentam de tot cor el perjudici que la nostra aturada provocarà a oients i teleespectadors, però la situació és insostenible. No volem ser un dels canals autonòmics amb salaris més baixos de l'Estat. Estam assumint una sobrecàrrega de feina a causa de la fugida de professionals, aguantant places vacants desertes perquè ningú no vol venir a treballar a un lloc on les hores nocturnes, els festius, els caps de setmana no estan compensats d'una manera justa. Necessitam un conveni que posi final a desigualtats injustes entre treballadors.

Després de dos anys de negociacions, promeses incomplides i un acord enganyós, la Direcció General de Funció Pública del Govern ens menysprea la feina feta i ens torna a tapar de tràmits burocràtics per no assumir la seva responsabilitat que és donar una sortida digna i sostenible en el temps al desgavell que s'ha convertit els recursos humans d'IB3. Marga Prohens ens va dir que la integració dels treballadors era una prioritat pel Govern, però en dos anys ningú no ha mogut un dit. El 4 de desembre de 2024 el director general d'IB3, Albert Salas, va signar un acord amb el comitè de treballadors per a unes millores de mínims de les condicions laborals que posarien fi a les desigualtats entre treballadors. Mai s'han aplicat. Un mes després, dimitia. El mes de maig, la consellera de Presidència i Administracions Públiques assegurava que el gruix de l'acord s'aplicaria abans de l'estiu. Dues setmanes després, en una mediació al TAMIB, ens informen que l'acord negociat durant dos anys en realitat no té cap validesa i que no s'aplicarà. Hem perdut el temps, doblers públics per pagar mentides.

Per tot açò, els dies 22, 23, 24 i 25 de juny (diumenge des Bé, dissabte de Sant Joan i Sant Joan) els treballadors d'IB3 protestam. Desitjam la vostra comprensió».