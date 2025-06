L'Ajuntament de Palma celebra el Debat de l'Estat de la Ciutat

L'Ajuntament de Palma acollirà aquest dilluns i dimarts el Debat de l'Estat de la Ciutat, el segon de Jaime Martínez (PP) com a batle.

El debat comença dilluns, 9 de juny, a les 09.00 hores, al saló de plens de l'Ajuntament, amb el discurs del primer regidor de Cort, que farà un repàs dels projectes de ciutat i projectes transformadors impulsats a totes les àrees de gestió municipal.

Tot seguit, serà el torn de les intervencions dels grups municipals.

El PP de Palma previsiblement intervendrà en la mateixa línia que ho farà el batle. El PSOE de Palma, no obstant, denunciarà els «dos anys perduts» del PP a la ciutat, apuntant com a principals problemàtiques que pateix Palma: «l'habitatge i el col·lapse permanent». També, el que «no s'hagi impulsat cap mesura antisaturació». El PSOE, a més, criticarà la pèrdua de drets que es viu en memòria democràtica i reivindicaran la defensa del català.

Més per Palma enfocarà la seva intervenció a demanar al batle que atengui les preocupacions «reals» dels ciutadans i «deixi de governar en contra de la majoria social». Més detalladament, abordaran temes com la mobilitat i l'habitatge, plantejaran la necessitat de diversificar l'economia per a fer front a la massificació turística i reivindicaran la tasca de les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma, la memòria històrica i l'ús del català, entre altres qüestions.

També la regidora d'Unides Podem a Cort aprofitarà la seva intervenció per a proposar alternatives a la gestió del batle en matèria d'habitatge, turisme i drets laborals.

A la segona jornada, dimarts, a les 11.00 hores, els grups presentaran les seves propostes que després seran debatudes i votades a la sessió plenària.

L'any passat, en el marc del Debat de l'Estat de la Ciutat, varen tirar endavant 25 de les 40 iniciatives plantejades pels diferents grups municipals.