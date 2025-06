Exigeixen el tancament immediat del camp de tir de Son Amora que continua operatiu tot i una ordre cautelar de tancament

El grup de consellers de Més per Mallorca ha registrat un escrit sol·licitant als consellers Marcial Rodríguez (Turisme) i Fernando Rubio (Territori) tota la informació de la qual disposen tant l'Agència de Defensa del Territori com el departament de Turisme, ambdós dependents de la institució insular, després de comprovar que el camp de tir de Son Amora, ubicat al terme municipal d'Algaida, continua operant amb total normalitat tot i disposar d'una ordre de tancament.

Segons ha explicat el portaveu de MÉS al Consell, Jaume Alzamora, l'Agència de Defensa del Territori (ADT), va obrir un expedient sancionador i va decretar el tancament cautelar de les instal·lacions després de constatar-se moviments de terres i obres importants sense cap mena de permís urbanístic. «Malgrat aquesta resolució, el recinte continua obert i operatiu», ha remarcat Alzamora qui també ha constatat que dins el mateix recinte del camp de tir hi funciona un allotjament turístic completament al marge de la normativa vigent i sense llicència d'activitat.

Aquesta activitat suposa una doble infracció: urbanística i turística, i «evidencia una connivència institucional inacceptable», denuncia. «No podem tolerar que, mentre es fan grans proclames sobre el control de l'oferta il·legal i la protecció del territori, des del Consell de Mallorca es permetin casos com aquest amb absoluta impunitat», ha explicat Jaume Alzamora, portaveu de Més per Mallorca al Consell. Alzamora ha insistit: «Hi ha una ordre clara de tancament dictada per l’ADT, però les instal·lacions continuen obertes, funcionant amb total normalitat i oferint fins i tot allotjament turístic sense cap mena de control. És una presa de pèl als ciutadans i una burla a la legalitat».

Des del grup municipal de Més per Algaida, el regidor Joan Mas 'Collet' ha explicat que han reclamat formalment a l’Ajuntament que sol·liciti al Consell que actuï amb celeritat i es faci efectiu el tancament: «No podem continuar permetent aquestes pràctiques, que destrueixen el territori i fomenten un model basat en la il·legalitat i el benefici privat. Els veïnats estan indignats i tenen tot el dret de saber que el seu municipi no serà utilitzat per fer negocis al marge de la llei».

MÉS exigeix en els escrits registrats que els consellers Marcial Rodríguez i Fernando Rubio ordenin i executin immediatament el tancament de les instal·lacions, que s’obri expedient també per l’activitat turística il·legal i que es depurin responsabilitats polítiques si es confirma que s’ha permès aquesta situació amb coneixement.