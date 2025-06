MÉS denuncia la política d’odi contra la llengua catalana al sistema educatiu de PP-Vox

MÉS per Mallorca ha denunciat aquest dimecres la política d’odi contra la llengua pròpia del país, la llengua catalana, al sistema educatiu de PP-Vox després de l’acord assolit per ambdues formacions pels pressupostos de 2025. El partit ecosobiranista ha condemnat, així mateix, el mercadeig que fa el PP amb l’educació i la comunitat educativa a canvi d’aprovar uns pressupostos i de pretendre arraconar el català fins que sigui prescindible.

La diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon ha recordat que l’acord assolit entre PP i Vox pels pressupostos de 2025 que «ataca el model d’escola, la comunitat educativa i la llengua catalana» ha rebut el rebuig dels docents, la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes (FAPA) i els sindicats i ha retret al conseller d’Educació que tot i que el Govern de Prohens asseguri que es mou en el marc estatutari, de la llei de normalització lingüística i de la llei d’educació, «les suposades línies vermelles que diu tenir el PP en matèria lingüística tenen cames i a cada bugada els catalanoparlants perdem un llençol i ara el PP ja reconeix que modificaran la llei d’educació».

«Què faran amb les intencions dels seus socis d’extrema dreta quan diuen que no descansaran fins a eliminar el decret de mínims? Fins on és capaç d’arribar el Partit Popular? El que pretenen és arraconar la llengua pròpia del país fins a fer-la prescindible», ha etzibat Ramon al conseller d’Educació.

Pel que fa a la segregació lingüística, la diputada de MÉS per Mallorca ha tornat a recordar el fracàs del pla gràcies a la comunitat educativa que el va rebutjar de front i ha criticat que, allò que el Govern de Prohens venia com a voluntari ara s’imposi a, com a mínim, un centre de cada comarca. I, en el referent a la incorporació de les modalitats lingüístiques que recull l’acord entre PP i Vox, Ramon ha demanat a Vera si el Govern de Prohens també qüestiona la unitat de la llengua catalana i torna a abraçar el defensat per José Ramon Bauzá i les manifestacions i curolles gonelles de Vox.

D’altra banda, en relació amb els nivells de coneixement de la llengua catalana, Ramon ha criticat novament la mesura, de la mateixa manera que ho ha fet en el cas de l’exempció del requisit de català per als professors en places de difícil cobertura. «Tenir docents que no coneixen la llengua catalana és el mateix que lesionar els drets lingüístics d’infants i joves», ha afirmat la diputada ecosobiranista, que ha recordat que la manca de docents no es deu a una qüestió de llengua sinó a una situació estructural que fa que viure a les Illes Balears sigui molt costós, amb un problema greu d’habitatge, d’elevat cost de vida i de sous inferiors als d’altres territoris.

«Deixau d’atacar l’escola, la comunitat educativa i la llengua catalana», ha conclòs la diputada de MÉS per Mallorca.