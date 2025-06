El PP elimina la paraula 'promoció' dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme mentre finança campanyes promocionant l'illa

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha carregat aquest dimecres amb contundència l’estratègia «hipòcrita i cínica» del Partit Popular després que el Patronat de la Fundació Mallorca Turisme hagi aprovat modificar els seus estatuts per eliminar-hi la paraula promoció. Segons Alzamora aquesta mesura no respon a cap canvi real de model, sinó a una simple operació de maquillatge per fer front a la creixent contestació social davant els efectes devastadors de la massificació turística. «El PP juga amb el llenguatge per fer creure que han canviat alguna cosa, però la realitat és que les seves polítiques continuen fomentant un model que ens aboca al col·lapse. la solució a la massificació no passa per canvis cosmètics sinó per polítiques valentes».

El portaveu ecosobiranista ha qualificat la decisió de «frau polític» i «burla a la ciutadania». Segons ha expressat, «el que ha fet avui el PP és indignant. Canvien una paraula als estatuts pensant que així enganen la gent. Però la realitat és tossuda: la Fundació Mallorca Turisme continuarà dedicant-se a promocionar l’illa com si fos un producte de consum massiu, al servei dels interessos d’una indústria turística que ho vol tot i no dona res a canvi». Segons Alzamora, si el president Galmés creu realment que Mallorca no necessita promoció, com ha dit, ja n’hi ha prou d’operacions cosmètiques i d’enganar la ciutadania. Cal dissoldre la Fundació».

Incoherència manifesta: milions per continuar venent Mallorca al món

De fet, el portaveu de MÉS ha posat en relleu la «contradicció flagrant» de la decisió del PP, que el mateix dia que aprova treure la paraula promoció dels estatuts, aprova també destinar 200.000 euros a la producció de pel·lícules i continguts audiovisuals amb l’objectiu explícit de promocionar Mallorca com a destinació turística internacional. Alzamora ha estat clar: «Quina presa de pèl és aquesta? Tota la política de la Fundació continua orientada a vendre Mallorca arreu del món com una destinació ideal per venir-hi en massa, però ens volen fer creure que han deixat de promocionar. És un engany intolerable i una falta absoluta de respecte a la gent que està patint les conseqüències reals d’aquesta massificació».

Una operació de rentada de cara davant la pressió ciutadana

En aquest sentit, Alzamora ha remarcat que la modificació dels estatuts respon únicament a la necessitat del PP de fer veure que fa alguna cosa davant la creixent indignació popular. Les mobilitzacions ciutadanes contra la saturació turística i els seus impactes sobre el territori, l’habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida han anat en augment els darrers mesos, i han posat en evidència la manca d’acció efectiva per part de les institucions governades pel PP. «El PP no té cap intenció de canviar el model turístic», ha denunciat Alzamora. «Simplement, han detectat que la paraula ‘promoció’ molesta i han decidit eliminar-la per quedar bé. Però darrere aquest gest estèril, tot continua igual o pitjor».

Un model de turisme que ens aboca al col·lapse

Per a MÉS per Mallorca, les polítiques del PP són clarament continuistes i profundament irresponsables. Lluny de reconèixer els límits del territori i la necessitat de repensar el model econòmic de l’illa, el govern insular aposta per mantenir i fins i tot intensificar l’arribada de turistes, ignorant els senyals d’alarma que ja són evidents: escassetat d’aigua, col·lapse viari, expulsió de residents per la pressió immobiliària i deteriorament ambiental. «El model del PP és el del col·lapse», ha afirmat Alzamora. «No només no prenen mesures per aturar el creixement turístic, sinó que el fomenten amb doblers públics. I quan la ciutadania alça la veu, en comptes de fer autocrítica i rectificar, intenten confondre l’opinió pública amb jocs de paraules. Però aquesta vegada no colarà».

MÉS exigeix mesures valentes i transparència real

Davant aquesta situació, MÉS per Mallorca reclama un gir radical en les polítiques turístiques del Consell. La formació ecosobiranista insisteix en la necessitat de posar límits al creixement turístic, impulsar la diversificació econòmica i aplicar mesures reals per garantir l’equilibri entre l’activitat econòmica i el dret dels residents a viure dignament a Mallorca. «Les institucions no poden continuar sent còmplices d’un model que expulsa la gent i destrossa el territori. Necessitam governs valents que diguin les coses pel seu nom i que actuïn amb coherència. I el primer pas ha de ser deixar de fer servir els recursos públics per alimentar la màquina de la massificació turística», ha conclòs Alzamora.