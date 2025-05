Es compleix un any de la llei d'Amnistia: totes les dades de la seva aplicació (o no)

L'entitat de lluita antirrepressiva Alerta Solidària ha fet públiques les dades de l'aplicació de la llei d'Amnistia quan es compleix un any de la seva aprovació.

Agafant el període contingut en l’àmbit d’aplicació de la Llei d’Amnistia, han identificat 1.247 persones represaliades per la via penal, per actes vinculats al moviment independentista i en el context del denominat «procés».

Manifestants i activistes: 1.247 persones.

▪ Amb la causa arxivada: 634 (50,8%).

▪ Amb la causa sense arxivar: 613 (49,2%).

D’aquestes 613 persones sense arxivament en la seva causa, tenim:

• En instrucció: 102.

• Amb l’amnistia negada: 14.

• Amb l’amnistia instada i pendent de resoldre: 9.

• Pendents de saber a on instar l’amnistia: 6.

• En instrucció i pendents de veure’n l’evolució: 73.

▪ Pendents de judici: 48.

• Amb l’amnistia negada: 26.

• Amb l’amnistia instada i derivada al TJUE: 13.

• Sense voler instar l’amnistia: 8.

• Pendents de saber a on instar l’amnistia: 1.

▪ Esperant sentència: 8.

• Amb l’amnistia negada: 8

▪ Amb sentència absolutòria de tots els càrrecs: 169.

• Absolució prèvia a la Llei d’Amnistia: 146.

• Absolució assolida post Llei d’Amnistia: 18.

• Absolució post Llei d’Amnistia però amb l’amnistia negada: 5.

▪ Amb sentència de condemna, total o parcial: 113.

• Amb recursos (al TS, TC o TEDH) i sense instar l’amnistia per no perdre l’accés al recurs: 6.

• Sense volen instar l’amnistia: 74.

• Amb l’amnistia negada: 21.

• Amb l’amnistia instada i pendent de resoldre: 6.

• Amb l’amnistia instada i derivada al TC: 3.

• En compliment de presó i negada l'amnistia: 2.

• Amb declaració de condemna complerta per negar l’amnistia: 1.

▪ Amnistiats: 173.

• Durant la fase d’instrucció: 55.

• En espera de la celebració del judici: 66.

• Amb condemna: 52.

Conclusions

Les xifres objectives: la Llei d’Amnistia ha estat reconeguda a 173 persones, per ara, d’un total de 1.247 persones que han patit la repressió, a causa de la lluita independentista, en aquests anys del denominat «procés».

Només 173 persones s’han beneficiat de l’amnistia, el 13,9 % del total.

Per a la resta, 1.074 persones, que es reparteixen de la següent manera:

803 amb la causa arxivada o amb sentència absolutòria total (64,4%).

113 amb sentència de condemna, total o parcial (9,1%).

158 en instrucció, pendents de judici o esperant sentència (12,7%).

Una llei d’eficàcia variable:

A novembre de 2023, el Govern espanyol anunciava que ja tenia una xifra de les persones que es beneficiarien de la Llei d’Amnistia. «309 persones i 73 policies implicats en els actes relacionats directament o indirecta amb el procés». Curiosament l’error de càlcul no pot ser més clarificador. Si bé les «persones»

(manifestants, activistes, i aquí també polítics, alts càrrecs i empresaris) han rebut l’amnistia en 199 ocasions (segons el recompte d'Alerta Solidària que, recordem-ho, no és exhaustiu per no comptar amb dades oficials), els «policies» han superat en

escreix la xifra anunciada pel Govern espanyol: de 73 a 129 (+ 77%). I encara se n’esperen més i no descartem que se n’hagin atorgat sense haver-nos-en assabentat.

Per aprofundir en la diferència numèrica entre uns i altres, els «no» a l’amnistia per a independentistes ha arribat als 99 casos (sense poder-hi comptar els bloquejos patits entre altres a els encara exiliats), i els «no» dels policies es limita a només 4 casos.

Finalment, també cal constatar que la llei d'Amnistia no ha comportat tampoc el final de la repressió.