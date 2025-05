El PP diu que l’eliminació de requisit de català «és millor que estigui en una llei» i Vox aplaudeix amb les orelles

El PP ha assenyalat que l'esmena per eliminar el requisit del català a la Sanitat s'ha presentat a la llei de projectes estratègics residencials per a donar «més seguretat jurídica» ja que «és millor que estigui en una llei» que en un decret llei, com actualment.

Així ho ha dit el portaveu conservador, Sebastià Sagreras, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus d'aquest dimecres després de ser preguntat per les declaracions del portaveu de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha qüestionat que l'esmena s'introdueix perquè «creuen que no ho van fer del tot bé». És una esmena, ha explicat Sagreras, «idèntica a les que en altres tramitacions legislatives ha presentat Vox i, en aquest cas, la presenta el PP encara que està pactada» amb els de Santiago Abascal. «Estem absolutament segurs i orgullosos del que hem fet en la sanitat», ha afirmat. De la seva banda la diputada catalana de Vox, Manuela Cañadas, ha celebrat que hagi estat el grup parlamentari 'popular' el que hagi presentat l'esmena i no Vox. "Fruit de les negociacions i de convèncer-los que cal perdre la por", ha destacat.