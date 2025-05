PP-Vox aprofiten un decret sobre habitatge per intentar blindar l'exempció de català a la Sanitat

La coalició que sosté el Govern de Margalida Prohens formada pel PP i les restes del naufragi de Vox al Parlament, han intentat blindar «per la porta del darrere» l’eliminació del requisit de català per accedir a un lloc de feina públic a la sanitat.

PP-Vox han aprofitat el decret dels 20.000 habitatges per a mirar de blindar l'exempció del català en la sanitat.

Conservadors i neofeixistes han pactat incloure una disposició final al decret d’habitatge, que serà tramitat com a projecte de llei al Parlament, per a modificar la llei 4/2016 de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública.

Cal recordar q ue és el tercer intent del govern de Prohens de protegir l’eliminació a través d’una norma que no té res a veure amb la llengua. Ho va intentar amb la llei de polígons industrials i amb la de macrogranges, però va fracassar en els dos intents. Ara, sí que ho podrà tirar endavant amb el suport de l’extrema dreta, atès que el PP també donarà suport a les esmenes de Vox.