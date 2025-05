El Parlament insta el Govern a posar en ús les places que l’IBAVI té tancades a proposta de MÉS

La comissió d’Habitatge, Territori, Mobilitat i Cicle de l’Aigua del Parlament ha aprovat aquest dimecres la iniciativa de MÉS per Mallorca per reclamar al Govern dur a terme les actuacions necessàries per obrir i posar en ús els aparcaments dels habitatges de què n’és titular l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) que actualment es troben tancats, condemnats o sense llogar. La proposta dels ecosobiranistes demanda també que l’executiu de Prohens impulsi esquemes de vehicle compartit, facilitant la implantació d’aquests en algunes de les places d’estacionament de l’IBAVI.

«L’IBAVI disposava a finals d’octubre de 661 places lliures d’aparcament soterrades arreu de les Illes Balears, la gran majoria de les quals, a Palma, amb 354 places d’estacionament sense cap ús. La manca d’aprofitament d’aquestes places, a més d’impedir la reducció de la pressió per estacionar, suposen una gestió poc òptima dels recursos públics», ha explicat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. A més de Palma, l’IBAVI disposa d’aparcaments lliures a 13 municipis més de les Illes Balears com són Inca, amb 89 places, Son Servera, amb 43, Eivissa, amb 42, sa Pobla, amb 28, Artà, amb 25, Ciutadella i Maó, amb 19 cada una, Capdepera, amb 17, Santanyí, amb 15, Alaior, amb 3, Fornalutx, amb 2 i Santa Margalida, amb 2.

Per altra banda, a les Illes Balears també existeixen nombrosos aparcaments de titularitat privada, sovint vinculats a establiments comercials, que tenen un ús més aviat residual els vespres o els dies festius i que podrien servir per donar resposta a la necessitat dels veïnats i reduir, així, la pressió per aparcar al carrer, i això permet alliberar l’espai per l’ús públic. «Alliberar, mobilitzar, optimitzar l’ús i activar aquests aparcaments no només beneficiaria els residents de les barriades on s’ubiquin, sinó que contribuiria de forma directa a reduir la congestió de l’espai públic, tant per vehicles aparcats com per vehicles que cerquen on aparcar, millorant la circulació i facilitant la transformació de l’espai urbà».

Per aquests motius, el passat 19 de maig, MÉS per Mallorca va registrar una proposició no de llei al Parlament per reclamar que l’IBAVI dugui a terme les actuacions necessàries per obrir i posar en ús els aparcaments dels habitatges de què n’és titular es troben tancats, condemnats o sense llogar. La proposició que aquest dimecres s’ha debatut i aprovat la comissió d’Habitatge, Territori, Mobilitat i Cicle de l’Aigua del Parlament també contenia un punt per instar el Govern a impulsar esquemes de vehicle compartit, facilitant la implantació d’aquests en algunes de les places d’estacionament de què és titular l’IBAVI.

Tanmateix, el punt relatiu a instar el Govern a impulsar l’optimització de l’ús d’aparcaments privats, amb una atenció particular a aquells d’ús comercial no ha estat aprovat per mor dels vots en contra de PP i Vox.