El Govern presenta les accions per afrontar la nova política aranzelària

El director general d'Empreses, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, presenta al Consell Interterritorial d’Internacionalització el conjunt d’accions que la comunitat autònoma ha posat en marxa dins del nou Pla ICEX d'Internacionalització. Aquestes iniciatives estan dissenyades per donar suport a les empreses balears en un context marcat per la política aranzelària i la necessitat d’obrir nous mercats internacionals.

Per a respondre de manera efectiva als desafiaments derivats de la política aranzelària i de la necessitat d’obrir nous mercats internacionals, el Govern ha reaccionat amb un conjunt de mesures clau, que s’estructuren en quatre grans línies d’actuació:

En primer lloc, s’ha activat un procés de monitorització mitjançant llançaments d’enquestes adreçades a empreses, sectors i associacions, amb l'objectiu de recollir informació sobre les necessitats actuals del teixit empresarial balear. A més, s'ha convocat extraordinàriament la taula d'internacionalització per coordinar les accions de manera més eficaç entre el sector públic i privat.

D’altra banda, per tal d’ampliar les oportunitats de les empreses balears, s'ha creat una línia d'actuació per a la diversificació de mercats. Amb aquesta finalitat, el Govern ha destinat una quantitat de 500.000 euros per organitzar missions comercials que facilitin l'obertura de nous mercats a Àsia i Llatinoamèrica.

El Govern ha establert un programa per a la promoció de marca, amb una inversió extraordinària de 2 milions d'euros. Aquesta partida es destinarà a promocionar els productes agroalimentaris locals en tres mercats estratègics: Alemanya, França i el Regne Unit, amb l'objectiu de reforçar la presència de les produccions balears a l'exterior.

Finalment, en l’àmbit del finançament, l’executiu ha impulsat una línia d'ajudes per a la competitivitat i l'exportació, amb una dotació de 3,5 milions d'euros. Aquestes ajudes seran fonamentals per a les empreses de les Illes Balears que vulguin millorar la seva capacitat de competir i expandir-se internacionalment.

El director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha subratllat que: «És molt important desenvolupar un pla específic destinat a les microempreses de les Illes Balears. Aquestes empreses, per les seves característiques, sovint tenen dificultats per accedir a ajudes econòmiques, de manera que un enfocament personalitzat serà essencial per garantir que també puguin beneficiar-se dels recursos disponibles».