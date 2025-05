Negueruela, nou dirigent del PSOE de Palma: «Recuperarem l’ànima de Palma i lluitarem pel futur i la il·lusió»

El secretari general de l’Agrupació Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, ha tancat aquest diumenge el 9è Congrés, que ha tingut lloc a l’ONCE en què s’ha escollit els nous òrgans de govern, Comissió Executiva i Consell Polític, i amb un nou full de ruta en forma de Ponència Marc que suposa el rearmament ideològic de la formació amb l’objectiu de «guanyar les eleccions del 2027» a Palma.

Negueruela ha agraït a la militància el suport i, als membres de la nova executiva, els ha donat una tasca per a començar de manera immediata: «Ser més a prop de la militància» amb un repte clar, «duplicar el nombre de militants». Per aconseguir-ho, «s’ha d’escoltar i trepitjar el carrer, xerrar amb tothom, tal com s’ha fet amb el procés de redacció de la ponència».

L’objectiu, segons Negueruela, és clar, «recuperar una Palma per a les persones, una Palma amb ànima». Una Palma que, avui, no és així «per culpa del Partit Popular». «Avui, tenim una Palma que t’expulsa, que converteix a tota la classe mitjana en vulnerable», ha dit el secretari general. I t’expulsa perquè «molts treballadors i treballadores no poden viure dignament a la nostra ciutat», amb l’habitatge com a gran problema. Per això, «els i les ‘socialistes’ limitarem els preus del lloguer quan governem» perquè «no hi ha res que vagi més en contra d’aquesta societat que no limitar els preus dels lloguers».

El turisme també ha centrat el discurs del nou secretari general. «Tant a Martínez com a Prohens només els preocupa protegir el lloguer vacacional i que hi hagi més hotels a la ciutat». «Revertirem tot el lloguer turístic i el prohibirem, recuperant els habitatges per als residents, per als treballadors i les treballadores de Palma», ha assegurat.

L'eix de la mobilitat

La mobilitat també serà un eix important de la política de Negueruela. «Quan governem el 2027, la gent podrà emprar el transport públic a Palma cada dia de la setmana les 24 hores del dia els set dies de la setmana» perquè «el transport públic és un dret de la ciutadania, un motor de transformació i de vertebració», ha explicat Negueruela.

«Davant l’onada reaccionària, amb un PP venut a la ultradreta de Vox, defensam una ciutat democràtica, amb més drets i llibertats». «Els i les ‘socialistes’ construirem una ciutat cuidadora», amb la posada en marxa «d’un salari de referència per a totes les polítiques públiques» que serà «el referent que aplicarà l’Ajuntament». «La primera mesura que aplicarem quan recuperen l’Ajuntament serà internalitzar a les treballadores de les escoletes municipals», ha assegurat Negueruela.

Segons el líder del PSOE de Palma, «el barri ha de ser l’eix vertebrador de la nova ciutat que volem construir». «Davant un PP que trepitja el consens que hi havia amb el Pla General, i que aprova un decret que el fulmina, l'atemptat més gran contra la democràcia d’aquesta ciutat, els socialistes blindaran el dret a viure a Palma», ha assegurat. «Trepitjarem cada barri per denunciar-ho, per mostrar com era i com volen que sigui, amb barris sense zones verdes, escoles o centres de salut», ha afegit.

«Davant una Palma sense ànima, lluitarem per una Palma amb il·lusió i amb futur. Davant la Palma del ciment, lluitarem per una respirable, verda i amable. Una Palma per a qui l’habita. Una Palma amb ànima», ha conclòs el nou secretari general.

Jornada de clausura

La clausura ha començat amb la intervenció de la secretària general del PSIB, Francina Armengol. «Ja només queden dos anys per tornar a guanyar. Sortim amb força il·lusió, ganes i alegria per posar-mos al servei de la ciutadania de nou», ha assegurat Armengol. La secretària general del PSIB-PSOE ha agraït la feina feta per l’anterior secretari general, Jose Hila. «Socialistes de Palma, sou necessaris. El Partit Socialista està unit, està convençut, està fort per poder tornar a governar», ha dit Armengol.

«L’aprovació dels dos decrets llei per part de la dreta extrema i de l’extrema dreta han destapat la vertadera cara del PP i Vox. El principal problema de la gent que viu a Palma és l’habitatge i, des que governa el PP, els preus han apujat un 14%, Palma està en venda», segons Armengol. «Davant aquesta dreta, els i les socialistes volem habitatges per als nostres fills i filles i per als treballadors i les treballadores d’aquesta comunitat autònoma», ha sentenciat la també presidenta del Congrés espanyol.