Més per Menorca reclama la revisió del pla de contingència per garantir la seguretat elèctrica de l’illa

Davant les apagades elèctriques recents que han afectat diferents zones de l’Estat i amb el record encara viu del tall generalitzat de llum a Menorca l’any 2018, el grup Més per Menorca ha registrat una proposta per a debatre al proper ple del Consell Insular amb l’objectiu de revisar i actualitzar el pla de contingència energètica de l’illa.

La iniciativa menorquinista demana al Consell Insular que lideri la coordinació entre les diverses administracions i entitats implicades en la generació, transport i distribució d’energia per garantir la prestació de serveis essencials com la salut, l’abastiment o les telecomunicacions.

«No podem tornar a viure situacions com les del 2018, quan un cap de fibló va deixar moltes zones de Menorca a les fosques durant més de dos dies», ha declarat el conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, tot reclamant que Menorca «ha d'estar preparada per respondre davant qualsevol incidència que pugui afectar el subministrament i les comunicacions, especialment ara que el canvi climàtic augmenta la freqüència d’esdeveniments meteorològics extrems».

Barceló ha destacat també la necessitat d’adaptar el sistema a la nova realitat energètica: «L’increment de la generació amb renovables és una gran notícia, però també suposa nous reptes per a l’estabilitat de la xarxa. Hem de tenir sistemes d’emmagatzematge, interconnexions segures i protocols d’actuació clars».

La proposta presentada pels menorquinistes demana una actualització del pla insular de contigència, que els òrgans responsables garanteixin sistemes de seguretat elèctrica per prevenir o corregir qualsevol incidència i que els serveis essencials comptin amb recursos d’emergència en cas d’apagada.

«No es tracta només d’energia, sinó de salut, de seguretat, de poder comunicar-se i de garantir que la ciutadania menorquina no quedi desemparada quan el sistema falla», ha conclòs Barceló.