El govern municipal de Manacor s'amplia amb l'entrada del PSIB-PSOE

L’Ajuntament de Manacor ha anunciat aquest dimecres un nou acord de governabilitat que amplia l’equip de govern municipal amb la incorporació del PSIB-PSOE. Amb aquesta ampliació, el govern que fins ara formaven MÉS-Esquerra i AIPC passa de 9 a 13 regidors, «consolidant una majoria sòlida i estable per a afrontar amb força els reptes del municipi», remarquen.

«Aquest és un acord per convicció i arriba en el moment oportú, en un context on calen més que mai responsabilitat, generositat i projectes amplis que posin la ciutadania per davant de tot», ha destacat el batle, Miquel Oliver, en roda de premsa.

Durant la seva intervenció, el batle ha posat en valor els dos primers anys de mandat amb AIPC, un període que ha definit com a «sòlid, compromès i cohesionat», i en què la lleialtat i la responsabilitat han estat els pilars principals de la gestió. Oliver ha volgut remarcar que la mà de l’equip de govern «sempre ha estat estesa» i que mai no s’ha deixat de fer feina per fer possible aquest acord.

Segons Oliver, aquest nou escenari enforteix la governabilitat i aporta estabilitat institucional davant una preocupant deriva cap a la dreta i l’extrema dreta a Mallorca i arreu. «Nosaltres apostam per una altra via: la de la maduresa política, el sentit d’estat i la responsabilitat. La d’un govern progressista i compromès amb el bé comú, amb la justícia social i amb el territori», ha subratllat.

El batle ha remarcat que l’acord és el resultat d’un procés de diàleg «llarg i responsable», i que neix d’una voluntat compartida de fer «polítiques útils, transformadores i progressistes per a la ciutadania». També ha volgut posar en valor els dos anys de govern de coalició amb AIPC, definint-lo com a sòlid, cohesionat i compromès, i ha destacat que «amb la incorporació del PSIB-PSOE encetam una nova etapa marcada per l’entesa, el diàleg i la convicció que aquest acord només pot traduir-se en una cosa: millorar la vida de les persones que viuen a Manacor».

Reorganització d’àrees per reforçar la gestió municipal

L’acord implica també una reestructuració de les àrees de gestió amb l’objectiu de reforçar l’estructura municipal i donar resposta a grans reptes com la cohesió social, la convivència, l’habitatge, el model de ciutat, l'emergència climàtica, la promoció econòmica o la participació ciutadana.

MÉS-Esquerra manté àrees clau com la Batlia, Espai Públic, Interior, Cultura, Educació, Serveis Socials, Medi Ambient, Igualtat, Promoció Econòmica, Política Lingüística i la delegació de Son Macià.

AIPC conserva Recursos Humans, Turisme i les delegacions territorials de Porto Cristo i s’Illot.

PSIB-PSOE assumeix les àrees d’Urbanisme, Esports, Festes i les delegacions de Cales de Mallorca i Cala Murada, a més de Dependència, Acollida i Inclusió.

Missatge d’unitat i mirada cap al futur

La primera tinent de batle i portaveu del PSIB-PSOE, Núria Hinojosa, ha defensat que «l’entrada al govern municipal respon a un exercici de responsabilitat i vocació de servei públic. Ara feim una passa endavant per contribuir des de dins a la gestió municipal, amb l'experiència afegida del mandat anterior». Hinojosa ha assegurat que el seu grup farà feina amb rigor, «convençudes que la seva experiència i preparació poden contribuir a millorar serveis i polítiques públiques».

Per la seva banda, la segona tinenta de batle i portaveu d’AIPC, Antònia Llodrà, ha celebrat l’ampliació del govern com una passa natural en un projecte de municipalisme compartit: «La nostra aposta sempre ha estat clara: fer feina pel municipi, amb consens i generositat. Aquesta ampliació és fruit de la confiança, del diàleg i del compromís amb la ciutadania». Llodrà ha celebrat l’acord com una mostra de «sintonia, responsabilitat i compromís amb la feina feta», tot destacant la voluntat del seu grup de continuar treballant per Porto Cristo, s’Illot i el conjunt del municipi.