PP-Vox voten en contra de la inclusió laboral de les persones trans

El Partit Popular i Vox han votat en contra d’instar el Govern a reforçar els programes d'inserció laboral de col·lectius vulnerables o fortament discriminats, com el de les persones trans, com havia proposat MÉS en una esmena a una proposició no de llei relativa a polítiques actives d'ocupació que el ple del Parlament ha debatut i votat aquest dimarts.

«Les persones trans són les que pateixen més discriminació en l’àmbit laboral i en el seu accés. Això suposa un risc important d’exclusió i d’una vulnerabilitat molt important. Però PP i Vox voten en contra de reforçar els programes d’inserció laboral per a les persones trans», ha lamentat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió. En aquest sentit, Carrió ha explicat que l’abril de 2022 el Ministeri d’Igualtat va estimar que existeix una taxa de desocupació del 46,5% entre persones trans, i assenyala que el percentatge podria ser major. I és que, segons la UGT, el 55% de les persones trans asseguren que són rebutjades de manera directa o indirecta en una entrevista de feina i, segons un estudi de la Federació Estatal LGTBI+ (FELGTB+), la meitat de la població trans de l’Estat ha tengut problemes de sensellarisme i part d’elles s’han vist empeses a refugiar-se en cases d’amics i que un 4,2% van haver de dormir al carrer en algun moment de les seves vides. A més, d’acord amb l’estudi de l’Agència dels Drets Humans de la Unió Europea (FRA) sobre la situació de les persones LGTBIQ+ el 42% de les persones trans de l’Estat ha patit discriminació en el seu lloc de feina o en la recerca d’una.