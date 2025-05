Agirregoitia: «Brussel·les ha d’actuar davant el creixement insostenible que pateixen les Illes Balears»

El Pi–Proposta per les Illes continua la seva tasca a Europa a través de la coalició amb Coalició Canària i el PNB (CEUS), amb l’objectiu de traslladar les necessitats reals de les Illes Balears al Parlament Europeu. Un dels principals focus d’aquesta acció és «el creixement insostenible de la població i els efectes que té sobre la prosperitat i la qualitat de vida de la ciutadania».

L’eurodiputada de la coalició, Oihane Agirregoitia, ha explicat que «tenint en compte que Mallorca i les Illes Balears viuen un creixement insostenible de la població que afecta la seva prosperitat i qualitat de vida, és important que això es conegui a Brussel·les». I ha afegit: «Brussel·les ha d’actuar davant el creixement insostenible que pateixen les Illes Balears».

En aquest sentit, des del Parlament Europeu s’està impulsant la creació d’un règim especial per a les illes, així com l’aplicació de mesures concretes per a facilitar l’accés a l’habitatge i evitar la saturació provocada per la pressió demogràfica i turística.

«Al Parlament Europeu, a través d’una comissió específica, estam impulsant un règim especial per a les illes i mesures específiques que facilitin l’accés a l’habitatge i evitin la saturació. El Pi–Proposta per les Illes fa feina per les Illes Balears al Parlament Europeu», ha remarcat Agirregoitia.