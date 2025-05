La negociació de pressupostos entre PP i Vox, el turisme i l'habitatge, a debat al Parlament

La negociació dels pressupostos entre el PP i Vox, els efectes de la massificació turística o la crisi de l'habitatge tornaran a ser els temes que marcaran el ple del Parlament del proper dimarts.

Es tracta d'una sessió plenària en què no es debatrà cap projecte legislatiu. Això ha provocat queixes de Més per Mallorca, que alerta que hi ha fins a 20 textos pendents de ser portats al Parlament.

De fet, MÉS ha acusat el PP d'acompassar els ritmes parlamentaris, concretament la freqüència amb què es porta als plens iniciatives legislatives, en funció de les necessitats i de moment en què es trobi en les negociacions amb Vox.

Així ho ha expressat el portaveu de la formació al Parlament, Lluís Apesteguia, que ha reclamat que s'acceleri el ritme de lleis que se sotmeten a debat i votació.

També, el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha donat suport a la reivindicació de MÉS i ha instat a recuperar el sistema emprat l'anterior legislatura, en què es debatien i votaven fins a dos textos legislatius en un mateix ple.

De totes maneres, el ple arrencarà, com és habitual, amb la sessió de control al Govern, a partir de les 10.00 hores. Les preguntes tornaran a girar sobre assumptes com el turisme, la mobilitat i l'habitatge, com han fet les darreres setmanes, ja a les portes de la temporada alta turística.