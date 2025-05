MÉS: «L'Ordenança del govern del PP i Vox envia un missatge clar: la ciutat no és per a la gent que hi viu, sinó per a qui la pot pagar»

Aquest dimarts horabaixa, a la plaça dels Patins, famílies i infants de Palma han sortit al carrer per a fer allò que sempre ha estat un dret: jugar. Ho han fet en defensa de la llibertat, de l’espai públic i contra una ordenança que considera que el joc és un delicte.

La protesta, organitzada per Més per Palma en el marc de la campanya de mobilitzacions contra l’Ordenança (In)cívica del PP, denuncia que l’article 29 d’aquesta norma preveu multes de fins a 1.500 euros per jugar a pilota al carrer. «Sí: jugar pot sortir tan car com llogar un pis. I és que, amb aquesta norma, Palma deixa de ser un lloc per a viure i es converteix en una ciutat on l’Ajuntament controla els palmesans i les palmesanes», remarquen.

Jugar al carrer no és cap delicte

«És absurd que el batle Martínez converteixi el joc infantil en un problema de convivència. El que és incívic és prohibir la vida al carrer», ha denunciat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma.

Diferents famílies han participat en l’activitat per a reivindicar una ciutat on els infants puguin créixer jugant al carrer, no una ciutat que només deixa espai als cotxes i als turistes.

Una resposta col·lectiva

«Amb aquesta ordenança, el govern del PP i Vox envia un missatge clar: la ciutat no és per a la gent que hi viu, sinó per a la que la pot pagar. La ciutadania ha respost a aquest atac amb el seu millor antídot: ocupar l’espai públic amb vida, amb joc i amb convivència», assenyalen.

Més per Palma recorda que aquesta mesura de l’Ordenança no és un fet aïllat, sinó que forma part d’una estratègia de persecució i retallada de drets i de llibertats democràtiques al conjunt dels palmesans, tant al carrer com a la seva vida quotidiana. A més, el text afecta de manera greu artistes de carrer, activistes socials i persones vulnerables.