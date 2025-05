Fins a 90.000 tones de residus eivissencs viatjaran fins a Mallorca per a ser incinerats

La tercera Conferència de Presidents de les Illes Balears ha propiciat un acord entre el Consell Insular de Mallorca i el Consell Insular d’Eivissa per a iniciar, mitjançant una prova pilot, el trasllat de residus de l’abocador de Ca na Putxa d’Eivissa a Mallorca perquè siguin incinerats a Son Reus.

Per al Govern, «aquesta solució permetrà avançar cap a l’objectiu d’abocador zero que marquen les directives de la Unió Europea. Es tracta d’una solució sostenible per al greu problema amb els residus que pateix Eivissa i també representa un impuls a la circularitat en el tractament de residus a les Illes Balears».

Així, la planta incineradora de Son Reus, a Palma, rebrà, tractarà i incinerarà fins a 90.000 tones residus produïts a Eivissa, que viatjaran en vaixell fins a Mallorca a partir de l'octubre i durant un any i mig.