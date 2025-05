Alerten que la importació de residus suposarà un trànsit de 22.000 camions de fems a la xarxa viària de Mallorca

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha alertat que importar els fems des de les Pitiüses comportarà situar damunt la xarxa viària de Mallorca, ja saturada de per si, 21.900 camions carregats de fem cada any.

Alzamora ha explicat que en el cas d’importar el total dels residus no reciclables que generen Eivissa i Formentera (160.000 tones anuals) suposaria traslladar a Mallorca 60 camions cada dia: «60 viatges d’anada i tornada cada dia. A tot això caldrà afegir la contaminació provocada amb aquests centenars de viatges de camió i vaixell cada any, que podríem situar en unes 100 tones de combustible i unes 265 tones de CO₂ en el cas dels camions, i en unes 1.100 tones de combustible i 3.500 tones de CO₂ en el cas dels vaixells. És una barbaritat sense precedents en plena lluita per combatre el canvi climàtic». Segons Alzamora, «no trobam cap benefici per als mallorquins, sinó més bé tot el contrari».

El portaveu ha explicat que la importació dels fems d’Eivissa i Formentera també suposarà mantenir els dos forns antics de la planta de Son Reus. «La seva amortització estava prevista per enguany. De fet, les previsions recollides en el Pla Director de Residus apunten al fet que el tancament estava condicionat a una menor generació de residus», explica. Ara, remarca Alzamora, «si incrementam el volum que arriba a Mallorca serà impossible materialitzar el tancament d'aquests forns que continuaran cremant, incrementant la contaminació i allunyant Mallorca del compliment dels objectius de sostenibilitat».

El portaveu de MÉS també ha assegurat que de moment el Consell tampoc no ha explicat que passarà amb les tones de cendres i escòries que generarà la combustió de tots aquests residus: «Galmés ha d’explicar tots els inconvenients, molèsties i problemes que provocarà a milers de mallorquins la seva decisió. És una irresponsabilitat majúscula».

Respecte a l’anunci de rebaixar la taxa que el Consell aplicarà gràcies a l’aportació de 50 milions per part del Govern, Alzamora ha destacat que aquesta aportació serà plurianual, «amb la qual cosa, i tenint en compte els precedents serà impossible. En dos anys el Consell ja ha injectat 62 milions i només ha aconseguit congelar la tarifa. Encara més, aquests doblers també els pagam els mallorquins i, per tant, no veig cap estalvi, sinó més tot el contrari». Alzamora també ha qüestionat quina tarifa pagarà el Consell d’Eivissa per a cremar els seus residus a Mallorca.

Finalment, Alzamora ha criticat el «silenci escandalós de Vox». «Tot i haver-se manifestat en contra ara callen i assumeixen una decisió per no perdre les seves cadires al govern, ha conclòs Alzamora.