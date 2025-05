Acusen Prohens de «mercadejar» amb la memòria democràtica, la llengua i l’educació per a aprovar els pressuposts amb l'extrema dreta

El Grup Parlamentari Socialista ha acusat el Govern de Marga Prohens de «posar en venda» la memòria democràtica, la llengua pròpia i l’educació pública per a aconseguir el suport de l'extrema dreta als pressuposts autonòmics.

Així ho ha posat de manifest el portaveu parlamentari adjunt, Marc Pons, durant la sessió de control al Govern, qui ha acusat la presidenta de trair l’acord assolit entre l’Executiu i els partits d’esquerres per a «mantenir la llei de memòria democràtica en vigor, a canvi del suport de l’esquerra a la correcció de dos decrets llei per a evitar permetre construir en zones inundables i per a esmenar les 34 esmenes de Vox que destrossaven l’arquitectura institucional de la comunitat autònoma».

D’aquesta manera, Pons ha recordat que «el compromís del Govern era claríssim amb la vigència de la llei de memòria democràtica», per la qual cosa «que vostès ara traeixin aquest acord i neguin la paraula donada, demostra que no són un partit d’Estat ni tenen capacitat per arribar a acords amb ningú».

El fet que la derogació d’aquesta llei torni a estar damunt la taula, suposa per al portaveu adjunt que la presidenta «perd la credibilitat davant la ciutadania, no és de fiar i traeix la seva paraula als portaveus a la primera que pot, tot per fer polítiques d’ultradreta».

En el mateix sentit s’ha pronunciat la diputada Amanda Fernández, qui ha acusat el Govern de posar en venda la llengua pròpia i l’educació, després que el PP decidís «que tiraria endavant el pla de segregació, que l’ampliaria a secundària i que el tornaria a oferir a primària en contra de la comunitat educativa», tenint en compte que «Manuela Cañadas, de qui fa mesos Prohens en demanava la destitució, ara diu que la llengua és fonamental per a arribar a un acord amb els pressuposts».

A més, Fernández ha acusat el conseller d’Educació de voler manipular els tribunals d’inspecció «per a tenir controlat aquest servei, perquè els inspectors persegueixin i controlin l’autonomia de centres i els projectes lingüístics».

Finalment, ha assenyalat que «mentre mercadegen amb la llengua, l’educació i la memòria democràtica, nosaltres serem dissabte a la Diada per la Llengua organitzada per Joves de Mallorca per la Llengua i l’Obra Cultural Balear, per dir sí a la llengua, juntament amb la societat civil i la comunitat educativa».