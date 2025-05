Unides Podem, a favor de la cogestió aeroportuària però exigeix que Aena sigui «100% pública»

La parlamentària per Unides Podem, Cristina Gómez, ha comparegut en roda de premsa en seu parlamentària on ha anunciat que la formació dona suport a la cogestió aeroportuària però també demana recuperar la participació «100% pública d’Aena», que actualment se situa en un 51% de titularitat pública i un 49% privada.

Gómez ha carregat durament contra la presidenta Prohens que «de cop i volta es treu un conill del capell i diu que defensa la cogestió aèria». «Un partit que ha governat a Espanya durant molts anys i també aquí a les Balears, que mai va defensar la cogestió», apunta la diputada referència al Partit Popular.

«De sobte, la Sra. Prohens té aquest somni de la cogestió perquè ja no sap per on sortir», critica la diputada que si bé està «contenta perquè es posa damunt la taula un tema abastament reclamat» i que està previst a l’Estatut d’Autonomia, ha volgut recordar un tema «previ i més important»: «Aena té una gran part del seu accionariat que és privat». Des d’Unides Podem es mostren especialment crítics amb aquesta qüestió: «Capital privat d’empreses que no són de l’economia productiva, ni pensen en el bé comú i el benestar de la societat».

Així, Unides Podem dona suport a la cogestió aèria amb la condició prèvia de «recuperar les empreses públiques que fan feina en els sectors estratègics», una qüestió que consideren cabdal en altres àmbits: «Acabam de veure el que ha passat amb el tema energètic i la pana elèctrica de la passada setmana. No podem estar en mans de qui només té un objectiu immediat, prioritari i pràcticament excloent d’altres que és el guany econòmic».