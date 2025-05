Lucía Muñoz, líder de Podem: «Si et preocupen més 500 menors migrants que 20 milions de turistes, és que ets un racista»

«Ahir van desembarcar a Palma 9.000 creueristes, l’equivalent al nucli urbà de Pollença o a tot el barri de Santa Catalina», així ha començat la seva intervenció la coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, durant la celebració aquest dissabte del Consell Ciutadà Autonòmic. L’òrgan de direcció del partit a les Balears ha celebrat la seva primera reunió després de la renovació de la direcció estatal i ha centrat la seva anàlisi en la saturació turística, la crisi d’habitatge i el «racisme institucional contra les persones migrants».

Turistificació i limitació aeroportuària

«Som a principis de maig i la saturació turística ja és aquí, hi és des de fa mesos», ha advertit Muñoz, assenyalant irònicament que «deu ser això a què es referia el Govern del PP amb desestacionalitzar: saturació durant més mesos a l’any». Muñoz ha estat molt contundent amb l’executiu balear en considerar que «després d’un any de teatre de la senyora Prohens es constata el que alguns ja sabíem aleshores: que aquest Govern no farà absolutament res per evitar el col·lapsedels nostres territoris». Segons el partit d’esquerres, el motiu és que «el Partit Popular no s’atrevirà a tocar ni un sol privilegi ni dels hotelers ni de la patronal del lloguer turístic». En aquest context, Podem considera que «el Govern ha decidit llençar pilotes fora i desafiar el Govern central a limitar l’entrada de passatgers a través de l’aeroport».

Muñoz s’ha dirigit a Prohens per dir-li que el partit d’esquerres «està d’acord» però li ha exigit que «abandoni la hipocresia». «Podem donarà suport a la limitació d’entrada per l’aeroport», però Muñoz ha exigit al Govern que «deixi de promocionar rutes aèries amb diners públics». «No pot ser que demanin a Madrid limitar els vols mentre el batle de Palma se’n va de festa a Nova York per promocionar noves rutes», ha criticat. Així, Muñoz, ha exigit al Govern de Pedro Sánchez «la cogestió aeroportuària, així com l’expropiació de la participació a AENA de Blackrock i Goldman & Sachs». Aquests fons de capital nord-americans són actualment propietaris d’un 3,79% i d’un 4,1% de la gestora aeroportuària, respectivament. «És hora que els sectors estratègics estiguin al servei de la gent d’aquest país», ha considerat Muñoz.

Crisi d’habitatge i «racisme institucional»

Podem també ha denunciat que «han mort 15 persones des de principi d'any en naufragis d’embarcacions precàries en aigües de les Illes Balears». «En aquesta situació, el Govern, en un exercici de racisme institucional, ha decidit assenyalar les persones que arriben travessant la mar i arriscant la seva vida com l'amenaça més gran per a les Illes Balears, i no assenyalar els 20 milions de turistes», essent aquest darrer, en paraules de Muñoz, «el factor que, evidentment, té un major impacte en l’equilibri ecosocial de les Illes Balears». «Cal dir-ho clar: si et preocupen més 500 menors migrants que 20 milions de turistes, és que ets un racista», ha assenyalat Muñoz.

La coordinadora del partit també s’ha pronunciat sobre els pactes de l’executiu amb Vox, considerant que s’ha «constatat que no, el Govern no havia girat full i que, com ja vam advertir, ha tornat a pactar amb Vox». «El Govern, agenollat als ultres, els ha concedit la direcció d’IB3, el decret sol i platja, i el decret de maó i ciment», ha continuat Muñoz. En aquest sentit, la també regidora de Palma ha considerat que «no parlem de l’aprovació d’un parell de normes qualsevol, sinó del futur del territori, els recursos naturals i la pròpia possibilitat de viure dignament a les Balears». Muñoz ha qualificat «el decret especulatiu que han aprovat el Govern i Vox» com «el major atemptat territorial dels darrers 50 anys». La representant de Podem ha considerat «indignant i miserable» que l’executiu balear utilitzi «la desesperació de la gentque no pot permetre’s un habitatge per generar un gran negoci que suposarà beneficis de rècords per als responsables de la crisi d’habitatge». «Pretenen construir pisos que la classe treballadora no pot pagar i que necessitaran uns recursos que no tenim, una aigua que no tenim. No ens ho podem permetre», ha advertit Muñoz. En aquest sentit, ha recordat la proposta de Podem en matèria d’habitatge, que considera que «no cal construir ni un sol habitatge més, no cal cimentar Mallorca», sinó que «cal acabar amb el negoci de l’habitatge i posar al mercat les 200.000 cases buides que hi ha a aquestes illes».

Crida a la mobilització

Des de Podem consideren que «cada vegada hi ha més gent disposada a lluitar per aquestes qüestions», assenyalant «la mobilització pel dret a l’habitatge, l’1 de maig, la vaga de les treballadores de les escoletes 0-3 de Palma, la Plataforma de Memòria Democràtica, les Plataformes Mallorca per la Pau i Menorca per la Pau, les manifestacions i accions de solidaritat amb el poble palestí que està patint un genocidi per part de l’estat genocida d’Israel, el 8M transfeminista, la Diada per la Llengua, l’Orgull LGBTIAQ+, els caravanistes d’Eivissa i Palma, la Plataforma contra l’Ordenança Cívica de Palma, les manifestacions contra la massificació turística, i les organitzacions ecologistes i veïnals, com el GOB, Palma XXI i la Federació d’Associacions de Veïns de Palma».

«Insubmissió» contra el rearmament

Finalment, la coordinadora de Podem Illes Balears també ha criticat «la perillosíssima deriva bel·licista i militarista del Govern espanyol», considerant que «només es pot aturar amb mobilització social, des de la insubmissió contra el rearmament». Muñoz ha considerat que «la guerra entre elits la paguen els pobles i, per tant, és la gran amenaça que afrontem des de posicions pacifistes», afegint que «la pau és la tasca política més important».

Per això, Podem fa una crida a una àmplia mobilització social considerant «una obligació» el fet «d’assenyalar els responsables de la deriva bel·licista, entre els quals es troba el Govern espanyol». Així, Muñoz ha clausurat la seva intervenció en el primer Consell Ciutadà Autonòmic «després de la Cinquena Assemblea Ciutadana», afirmant que assumeix «el repte de canviar el rumb del país que va directament cap al desastre».