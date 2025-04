El PSIB s'alinea amb PP i Vox i es posiciona en contra que els ciutadans puguin decidir lliurement entre monarquia o república

El Parlament ha rebutjat reclamar al Parlament que insti el Govern espanyol a activar els mecanismes necessaris per a iniciar processos constituents a tots els països i nacions de l'Estat espanyol, «perquè la ciutadania de cadascuna pugui decidir lliurement entre monarquia o república». La iniciativa ha rebut els vots en contra del PSIB, el PP, Vox i el Grup Mixt.

Aquest és un dels punts de la Proposició no de Llei (PNL) presentada aquest dimecres per Més per Mallorca a la Comissió d'Afers Institucionals i Generals del Parlament, que ha defensat el seu portaveu, Lluís Apesteguia.

La mateixa proposició reclamava traslladar una petició al Govern espanyol per a demanar la retirada immediata del títol de rei emèrit a Juan Carlos de Borbón per les seves «actuacions i conductes».

Segons ha remarcat Més per Mallorca, l'anterior monarca «ha posat en qüestió la seva idoneïtat per a mantenir aquesta distinció honorífica». Tot i això, la proposta ha quedat denegada pels vuit vots en contra del PP, Vox i el Grup Mixt. El PSIB s'ha abstengut i el de MÉS ha estat l'únic vot a favor de la proposta.