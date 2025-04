El Parlament aprova per unanimitat exigir al Govern espanyol actualitzar el plus d'insularitat de funcionaris de l'Estat a les Balears

El Parlament ha aprovat per unanimitat aquest dimarts, en sessió plenària, una Proposició no de Llei (PNL) del PP, que exigeix ​​al Govern espanyol que actualitzi la indemnització per residència que perceben els funcionaris de l'administració general de l'Estat a les Balears.

La iniciativa ha estat defensada a la Cambra balear per la diputada del PP Cristina Gil, que ha denunciat la «pèrdua de poder adquisitiu» que pateixen els funcionaris de l'administració general de l'Estat i ha reclamat mesures per a fer de les Balears «una destinació atractiva» per a aquests treballadors, que «lamentablement» avui dia veuen «un càstig» haver de venir a treballar..

«Si volem uns serveis públics de qualitat, necessitam que el Govern espanyol actualitzi el plus d'insularitat dels funcionaris de l'administració general de l'Estat a les Balears, com ja ha fet la presidenta del Govern, Marga Prohens, amb els funcionaris de l'administració autonòmica», ja que si no, ha advertit, «els funcionaris de l'administració general de l'Estat a les Balears continuaran patint un greuge comparatiu».

Per la seva banda, la diputada del PSIB Teresa Suárez ha assegurat compartir la preocupació expressada a la PNL del PP, ja que «viure a les Balears es converteix cada vegada més en missió impossible per a tots els treballadors, també els dels serveis públics».

Precisament, per això, el PSIB ha votat a favor d'aquesta iniciativa, en creure «justa» la reclamació plantejada. Ara bé, segons la diputada, «no es pot deixar de recordar que això -actualitzar el plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat a les Balears- no resoldrà cap problema», com «no ho ha fet amb els treballadors dels serveis públics autonòmics».

«No hi ha cap plus que pugui tapar una política d'habitatge fracassat», ha considerat Suárez, que ha defensat la «necessitat imprescindible d'actuar sobre el problema de l'habitatge, declarant zones tensionades i impulsant mesures per a frenar l'especulació».

Més per Mallorca també ha votat en positiu aquesta PNL, ja que la insularitat «suposa un greuge per als funcionaris de l'Estat que viuen a les Balears». A més, la infradotació en els salaris d'aquests treballadors la pateixen no només ells, que han de fer front a «majors càrregues de treball», sinó també la ciutadania per l'impacte que això té als serveis públics.

La diputada de MÉS Maria Ramon ha atribuït la culpa que no s'hagi actualitzat el plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat a les Balears en els darrers 19 anys tant al PP com al PSIB i ha instat tots els partits a unir forces per a «fer-ho efectiu».

Finalment, el diputat del Grup Mixt Llorenç Córdoba ha dit «no poder creure's que encara s'estigui parlant de l'actualització del plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat a les Balears, quan fa molt que aquesta qüestió s'hauria d'haver solucionat, perquè simplement és just», ha subratllat.