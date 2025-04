Emotiu i multitudinari acte de comiat a Pere Sampol

Més de mil persones han participat en els actes d’homenatge a Pere Sampol i Mas, que va morir el passat divendres vespre.

Damià Pons, Lluis Apesteguia, Mateu Ginard i Antoni Llabrés han fet intervencions sobre les facetes públiques de Sampol i en nom de la família ha parlat la nora del finat.

L’acte, organitzat per MÉS per Mallorca, s’ha fet al mateix cementeri.

Entre la multitud d’assistents, hi havia molts ve veïns de Montuïri, representants de MÉS per Mallorca, de l’Obra Cultural Balears, antics dirigents i militants del PSM i també representants del Govern, com Catalina Cirer o Jaume Bauzà, la presidenta de les Corts espanyoles, Francina Armengol, i també del PP, PSIB i Podem.

L’actriu Maria Bauçà, acompanyada d'un grup de músics, ha interpretat dues cançons i els xeremies han clos l’acte amb la interpretació de La Balanguera.