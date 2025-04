El plus d'insularitat de funcionaris de l'Estat a les Balears i la massificació turística, a debat al Parlament

El plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat destinats a les Balears i la massificació turística es debatran dimarts, 29 d'abril, en un ple del Parlament que començarà a les 10.00 hores, amb la sessió de control al Govern, que tornarà a girar sobre habitatge, la sortida de professionals d'IB3 i el decret turístic.

La qüestió del plus d'insularitat dels funcionaris de l'Estat a les Balears arribarà al Parlament amb una Proposició no de Llei (PNL) del PP, que exigeix ​​al Govern espanyol que actualitzi la indemnització per residència que perceben els funcionaris de l'administració general de l'Estat a l'arxipèlag balear.

Fa uns dies, la formació va subratllar la necessitat que sigui així per a fer que les places de funcionaris estatals siguin «més atractives» i es pugui «fidelitzar les plantilles i acabar amb el dèficit d'efectius» a la Policia espanyola, la Guàrdia Civil, l'administració de Justícia, les presons o la Seguretat Social.

A més, després de l'increment de la indemnització per residència pactat recentment entre l'administració autonòmica i els sindicats, el portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, ha assenyalat que el Govern espanyol «no pot continuar minant uns serveis públics que són de la seva competència i obligant els servidors públics estatals a percebre un plus d'insularitat que no cobreix l'elevat cost».

El debat de la massificació turística arribarà durant una moció del PSIB-PSOE, a través de la qual sol·liciten, entre altres mesures, augmentar l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i prioritzar els residents i no els turistes. En concret, reclamen que totes les places temporals d'habitatge de lloguer de vacances tendeixin a passar al mercat residencial.

Tot i que també s'abordarà aquest tema amb motiu d'una altra moció, presentada pel grup parlamentari de Més per Mallorca i relativa a l'avaluació de la temporada turística. La formació demana constatar que el volum de visitants que arriben a les Balears ha superat la capacitat de càrrega social, mediambiental i demogràfica del territori i insten les administracions a actuar per a promoure una reducció de l'oferta i la demanda.

A més, es tractarà durant la sessió de control al Govern, que tornarà a girar sobre habitatge, la sortida de professionals d'IB3 i el decret turístic, ja que es formularan preguntes per a conèixer què opina el Govern sobre el diagnòstic i les receptes del director tècnic de la Fundació Impulsa Balears, Antoni Riera, sobre la saturació; o sobre el col·lapse viari d'aquests dies, entre d'altres.