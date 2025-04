El Pi: «El PP té molta cara, exigeix pressuposts a l’Estat però no en presenta a les Illes»

El Pi – Proposta per les Illes acusa el Partit Popular de tenir «una doble vara de mesurar» i d’actuar amb molta cara en matèria pressupostària. El partit denuncia que mentre el PP pressiona el Govern espanyol des del Senat perquè presenti els pressuposts generals de l'Estat, «ells mateixos són incapaços de fer la seva feina i presentar els comptes de la comunitat autònoma».

«El PP diu que la Constitució obliga el Govern de l’Estat a presentar pressuposts, però oblida que la llei autonòmica també obliga el Govern a fer exactament el mateix. La diferència és que aquí governen ells i no estan complint», assenyalen des d’El Pi.

El partit remarca que els pressuposts són molt més que una formalitat. «Són el full de ruta d’un govern. Sense pressuposts no hi ha govern sòlid ni solvent. Això val tant pel PSOE com pel PP, promotors d’una política de tensió i prepotència que dificulta els acords i la negociació», han assegurat.

A més, El Pi alerta que aquesta manca de comptes nous afecta directament la gestió del dia a dia i deixa el futur immediat en una situació d’inestabilitat. «Un govern que no presenta pressuposts és un govern que no governa», conclouen.