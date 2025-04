MÉS atribueix a «la ineptitud de Galmés» el tancament d’Es Refugi

El portaveu de Més per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha acusat el president insular, Llorenç Galmés, de ser el «responsable directe» del tancament d’Es Refugi: «la manca de gestió, la nul·la planificació i la seva ineptitud com a gestor ens han duit a aqesta situació». Així de contundent s'ha mostrat el portaveu ecosobiranista després que transcendís que el Consell no adquirirà les instal·lacions de Ca l'Ardiaca, Primer Acolliment i Es Refugi. La negativa del Consell ha abocat l'entitat a iniciar un ERO que afectarà una vintena de treballadors i que deixa un futur incert als usuaris d'aquests centres. Segons Alzamora, «resulta incompressible que el Consell anunciï alegrement la compra de finques o diferents immobles i sigui incapaç de tancar un acord en aquest cas». La situació, ha assenyalat Alzamora, encara és més greu tenint en compte que el Consell acumula un deute de prop de 60.000 euros amb l'associació que gestiona aquests centres. Una situació que ha fet inviable continuar pagant les nòmines. «El deute propiciat per Galmés evidencia la seva manca de gestió i planificació. La seva ineptitud té conseqüències».

Jaume Alzamora ha remarcat que tant el deute com la compra fallida demostren una clara intencionalitat política. «El Consell disposa de prou recursos; només de romanents ara mateix hi ha disponibles 124 milions dels quals només s'han mobilitzat 28. No és qüestió de doblers sinó de voluntat». Segons el portaveu de MÉS a la institució insular el tancament d'aquestes instal·lacions suposarà «una passa enrere en la construcció d'una societat més igualitària i inclusiva». La consellera Rosa Cursach, representant de MÉS al Consell Rector de l'IMAS, ja ha registrat una pregunta sobre aquest tema i ha avançat que demanarà explicacions en la pròxima sessió plenària. «El Consell, competent en la gestió de serveis socials, no pot inhibir-se de la protecció de les persones més vulnerables. Exigim que els usuaris que eren atesos en aquestes instal·lacions no siguin abandonats precisament per la seva pobresa». Més per Mallorca també ha mostrat la seva solidaritat amb els treballadors afectats i ha anunciat que sol·licitarà a l'IMAS que siguin subrogats en l'operació de compra que demana la formació.