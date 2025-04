El Pi denuncia la crisi sanitària a les Balears: «La manca de finançament i un REB insuficient agreugen la fugida de professionals»

Davant la notícia sobre la renúncia massiva d'infermeres per a treballar a les Balears, El Pi – Proposta per les Illes Balears ha expressat la seva «profunda preocupació» per la situació crítica que travessa el sistema sanitari de les Illes. Segons el sindicat Satse, el Servei de Salut ha necessitat 1.200 persones aprovades per a cobrir les 800 places ofertades en el concurs oposició de la categoria d'infermera, degut a la gran quantitat de renúncies.

Joan Miralles, coordinador general d'El Pi, ha declarat: «Aquesta situació no és nova, però sí que és cada cop més greu. La manca de finançament adequat i un Règim Especial per a les Balears (REB) insuficient estan provocant una fugida constant de professionals sanitaris cap a altres comunitats amb millors condicions laborals i de vida».

Les Illes Balears compten amb una de les pitjors ràtios d'infermeres per habitant de l'Estat, amb només 5,9 per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea de 8,5.

Miralles ha afegit: «No podem permetre que la nostra ciutadania pateixi les conseqüències d'un sistema sanitari infradotat. És imprescindible que el Govern central reconegui les especificitats de les Balears i proporcioni els recursos necessaris per garantir una sanitat pública de qualitat». En aquest sentit, El Pi exigeix un finançament just que compensi els costos addicionals derivats de la insularitat, la implementació efectiva d’un REB que atengui les necessitats reals del nostre territori i millores urgents en les condicions laborals i salarials dels professionals sanitaris per a evitar la seva fugida.

«Cada any, més de 6.000 milions d’euros dels imposts recaptats a les Illes Balears se’n van cap a Madrid i no tornen. Amb part d’aquests doblers es podrien compensar els efectes de la insularitat que pateixen els habitants de les Illes, així com els professionals sanitaris, docents o membres de les forces de seguretat que s’han de traslladar fins aquí. Aquests recursos són imprescindibles per a garantir serveis públics de qualitat i frenar l’èxode constant de funcionaris», ha afirmat el coordinador general.

A més, des d’El Pi es rebutja frontalment el relat que han construït PP i Vox, que assenyalen el requisit del català com el principal obstacle per a atreure professionals. «Aquesta teoria queda totalment desmuntada amb les dades que ara coneixem: fa anys que el català s’ha establert com a mèrit, no com a requisit, i tot i així, els professionals continuen marxant. El problema és clarament de fons i està relacionat amb les condicions laborals, el cost de vida i la manca de compensacions per viure i treballar a unes illes amb un nivell de preus molt superior a la mitjana estatal», ha sentenciat Miralles.

«La salut dels ciutadans de les Illes Balears ha de ser una prioritat. No podem continuar permetent que la manca de recursos posi en risc el benestar de la nostra població», ha conclòs.