Progreso en Verde alerta d'un «nou greu aldarull» d'un conductor de galeres de cavalls a Palma

Tal com ha informat aquest dimecres Progreso en Verde, un conductor de galeres de cavalls ha provocat «nou greu aldarull» i «ha atacat verbalment» la resta de conductors que prestaven servei a la parada del carrer Conqueridor de Palma. El partit animalista ha assenyalat, a la nota de premsa enviada als mitjans que, segons relaten els veïnats, el conductor hauria amenaçat de mort alguns dels altres conductors de galeres de cavalls que treballen a la mateixa zona.

Des de Progreso en Verde també informen que aquest individu és condegut per ser un «conflictiu caleser», el qual ja va ser condemnat el 2022 per un altre delicte, considerat aleshores lleu, de lesions per una agressió contra un altre conductor de galeres també. El president de Progrés a Verd, Guillermo Amengual, ha exigit a l'Ajuntament de Palma, a l'alcalde, Jaime Martínez, i al regidor de Mobilitat, Toni Deudero, que si la investigació confirma els fets descrits, li retirin la llicència immediatament al conductor.

«S'està posant en risc la ciutadania i els mateixos conductors de galeres», ha advertit Amengual, alhora que ha remarcat que aquest conductor «és reincident en greus infraccions i enfrontaments» amb ciutadans, policia i conductors de galeres.

En aquest sentit, ha advertit que «si el batle no actua i hi ha alguna agressió» serà «responsabilitat exclusiva» de l'Ajuntament. Per això, ha exigit una actuació «immediata i exemplar». «Insults, amenaces i agressions físiques d'un conductor d'un servei municipal i malgrat saber-ho l'Ajuntament no actua en conseqüència i segueix exposant la ciutadania a un problema seriós. Si aquest conductor actua així amb les persones, a saber el que farà amb els cavalls», ha conclòs el president del partit animalista.