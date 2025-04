Unides Podem alerta que les mesures de contenció no serviran “si esperam un increment de 12 milions de turistes”

La representant d’Unides Podem al Parlament de les Illes Balears, Cristina Gómez, ha comparegut en roda de premsa per a explicar el posicionament de la formació envers les diferents iniciatives que tendran lloc al darrer plenari d’aquest mes d’abril. A més, ha anunciat que la formació «sempre donarà suport a les mesures que, en relació amb el tema turístic, suposin un vertader decreixement de l’activitat turística a les nostres illes», fent referència a les dues mocions sobre qüestions turístiques incloses en l'ordre del dia.

Gómez ha carregat contra la política «de contenció» del Partit Popular i ha recordat que «no és tal» quan «estem esperant una temporada turística que, com a mínim, incrementarà en 2 milions de turistes» respecte de l’any passat, el qual fa tenir 18 milions. «Si aquesta és la contenció» la diputada assenyala que «el Partit Popular hauria de deixar d’emprar demagògicament i falsàriament el seu llenguatge». «El que està a punt de succeir no és contenció» reiteren des d’UP, «ja ho hem vist aquestes vacances de Setmana Santa» amb el que «s’ha viscut a Mallorca i a Palma» que «és precisament una foto d’aquest col·lapse que està a punt de produir-se en els pròxims mesos».

Des del partit han reiterat de nou que donaran suport a totes aquelles mesures incloses en les mocions que apuntin a «un vertader decreixement turístic». A més a més, la diputada ha explicat que revisaran «totes les propostes que inclouen i donarem suport a les que impliquin un decreixement i farem esmenes d’addició absolutament lligades a les propostes que vam fer al conseller de Turisme quan ens va citar en la ruta de partits». Una cita que consideren «és d'agrair, tot i que després hem vist com ha acabat»: «una posada en valor només fotogràficament i de mitjans».

En aquest context, Gómez s’ha mostrat especialment crítica amb el PP, «absolutament entregats» a Vox, i que un cop «acceptada la seva llança de no incrementar l’impost d’estades turístiques, han tornat enrere fins i tot la proposta de neutralitzar els costos que per a ciutadans i ciutadanes de les Balears té allotjarse a les nostres pròpies illes». «Veim un Partit Popular absolutament entregat» que «no té cap tipus de mirament perdonant imposts als rics, però sí quan ha tocat perdonar uns petits imposts a la ciutadania». La diputada ha citat com a exemple el cas dels desplaçaments entre illes per motius sanitaris «ciutadania que per obligació s’allotja a establiments hotelers de les nostres illes»; «quan venc de Menorca veus com la gent s’ha d’allotjar per raons mèdiques». «El Partit Popular no ha tingut ni el detall de salvar aquell famós anunci que es perdonaria o compensaria l'ecotaxa als ciutadans d’aquestes illes» pel qual Gómez ha anunciat que aprofitaran «l’avinentesa per fer valdre les nostres peticions al conseller de turisme».